Tramps nebija brīvs – Eiropa patiesībā diktēja noteikumus pirms sarunām ar Putinu 0
“Patiesībā Trampam pirms sarunas ar Putinu, nācās piekrist vairākām eiropiešu prasībām, ko atbalstīt. Tas noteikti ierobežoja Trampa manevra spējas šo sarunu laikā. Savā ziņā važas bija Trampam uzliktas!” abu prezidentu sarunas TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” komentē Igors Rajevs, Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), IeM parlamentārais sekretārs, NBS rezerves pulkvedis.
Tramps ir viens no tiem līderiem, kuram ļoti nepatīk, kad viņa darbībās kāds iejaucas un traucē.
“Diemžēl eiropieši daļēji viņu šobrīd traucē, tāpēc te jābūt ļoti uzmanīgam, atceramies, ka ASV ir mūsu lielais stratēģiskais partneris visām valstīm, tas ir NATO mugurkauls, tāpēc jābūt uzmanīgiem un prasmīgi jāvada ārpolitiku, kad darbojamies ar ASV,” viņš norāda.
Rajevs atgādina, ka starp abām prezidentūrām, Tramps Ukrainas karu nosauca par Eiropas problēmu.
Bet šobrīd situācija ir tāda, ka ar ASV ir jāsadarbojas, jo viņi sniedz Ukrainai izlūkdienestu informāciju, pretgaisa aizsardzības sistēmas un situācijā, ja ASV pēkšņi šo palīdzību pārtrauc, Eiropa, visus spēkus apvienojot, nespētu to aizstāt.
Jau ziņots, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis var apturēt karu ar Krieviju, atsakoties no Krimas un Ukrainas dalības NATO, svētdienas vakarā (pirmdienas rītā pēc Latvijas laika) paziņojis ASV prezidents Donalds Tramps.
“Ukrainas prezidents Zelenskis var izbeigt karu ar Krieviju gandrīz nekavējoties, ja viņš to vēlas, vai arī var turpināt karot. Atcerieties, kā tas viss sākās. Nekādas Obamas atdotās Krimas (pirms 12 gadiem, bez neviena šāviena!) atgūšanas un nekādas Ukrainas iestāšanās NATO. Dažas lietas nekad nemainās!!!” ierakstījis Tramps savā platformā “Truth Social” Zelenska vizītes Baltajā namā priekšvakarā.
Kopā ar Zelenski ar Trampu tiksies arī Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs, Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers, Itālijas premjere Džordža Meloni, Somijas prezidents Aleksandrs Stubs, Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena un NATO ģenerālsekretārs Marks Rite. Tikšanās notiks trīs dienas pēc Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina samita Aļaskā.
“Rīt Baltajā namā būs liela diena. Vēl nekad nav bijis tik daudz Eiropas līderu vienlaicīgi. Man ir liels gods viņus uzņemt,” teikts citā Trampa ierakstā platformā “Truth Social”.
“Viltus ziņas teiks, ka ir liels zaudējums prezidentam Trampam uzņemt tik daudzus dižus Eiropas līderus mūsu skaistajā Baltajā namā. Patiesībā tas ir liels gods Amerikai!!!” piebildis Tramps.
Telekanāls CNN konstatē, ka Trampa paziņojums par Krimas atgūšanas un Ukrainas dalības NATO neiespējamību atspoguļo spiedienu, kāds Zelenski gaida tikšanās laikā Baltajā namā.
“Divi viņa uzskaitītie nosacījumi – Ukrainai jāatsakās no Krimas, ko Krievija nelikumīgi anektēja 2014.gadā, un jāpiekrīt, ka tā nekad nepievienosies NATO, ir starp nosacījumiem, ko izvirzījis Vladimirs Putins, lai izbeigtu karu,” norāda CNN.