"95% viņas čatu ir ar krāpniekiem." Dēls izmisumā par mammas rīcību – situācija sāk apdraudēt arī viņu pašu

17:22, 6. februāris 2026
Pavisam nesen LA.LV portālā vēstījām, ka Vidzemē kāda sieviete krāpniekiem atdevusi 27 500 eiro. Vēlāk noskaidrojās, ka nauda tika sūtīta pa daļām, izmantojot pasta pakalpojumus. Kopumā 9000 eiro divās daļās nosūtīti kādai sievietei, savukārt vēl 18 500 eiro sešās daļās – citai personai. Kopējā izkrāptā summa ir 27 500 eiro.

Lai arī iedzīvotāji regulāri tiek brīdināti, ne visi šos brīdinājumus uztver nopietni, to apliecina arī kāda vīrieša ieraksts soctīklos.

Lietotājs ar segvārdu @scramble_bat sociālo mediju platformā “Threads” atklāj, ka ir nopietni noraizējies par savas mammas drošību.
Viņš ierakstā dalās ar savu satraukumu: “Man jau sāk veidoties izmisums un dusmas, jo šis sāk skart arī manu mieru. Kontekstam: mamma ir ļoti dziļi garnadžu rokās, un 95% viņas čatu ir ar krāpniekiem.

Ir mēģināts visādi runāt. Neklausās un netic. “A ja nu tomēr īsts?” Šovakar viņa izdomāja iedot manu numuru kopā ar vārdu un uzvārdu vienam mērkaķim, un šis jau 10 minūšu laikā mēģināja ar mani sazināties no trim dažādiem telefona numuriem.

Ļoti ceru, ka nebūšu spiests to mainīt.”

Vīrietis lūdz padomu, kā rīkoties šādā situācijā.

Elīnai ir savs ieteikums: “Pirmkārt – runāt ar mammu. Daudz, vēl vairāk. Tāpat piekodināt nedot jūsu numuru nevienam. Pateikt mammai, ka, ja turpinās ar svešiniekiem vai krāpniekiem runāt, vedīsi ārstēties.”

Savukārt Andžejs iesaka tehnisku risinājumu: “Pamēģini ielādēt “Hiya” – tā ir aplikācija, kas bloķē visus zināmos krāpnieku numurus un sadarbojas ar “Apple”. Pats lietoju, un neviens ne zvana, ne raksta. Tāpat iesaku ignorēt numurus, kas raksta – krāpnieki parasti ātri padodas, ja viņiem neatbild.”

Citi lietotāji iesaka sazināties ar LMT, jo uzņēmums šobrīd sācis bloķēt krāpnieku numurus.

Tikmēr vēl daļa komentētāju ironiski piebilst, ka, iespējams, pienācis laiks atgriezties pie podziņtelefoniem, kas rada lielāku drošības sajūtu.

Kādus risinājumus vēl iesaka citi lietotāji?

Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, 2025. gadā krāpnieki Latvijas iedzīvotājiem izkrāpuši vismaz 23,7 miljonus eiro. Tāpat LMT ir izstrādājis un ieviesis jaunu risinājumu krāpniecisku zvanu ar viltotiem numuriem identificēšanai un automātiskai bloķēšanai.

Pirmajās dienās sistēma novērsusi vairāk nekā 240 000 krāpniecisku zvanu mēģinājumu, bloķējot līdz pat 70% krāpniecisku izsaukumu no ārvalstīm un tādējādi būtiski mazinot riskus LMT klientiem.

Krāpniecības metode ar telefona zvaniem darbojas tā, ka noziedznieki izmanto viltotu tālruņa numuru, lai, zvanot upurim, radītu iespaidu, ka zvans nāk no uzticama avota.

Lai gan izskatās, ka zvans saņemts no Latvijas numura, patiesībā to pārsvarā veic krāpnieki no ārvalstīm, nelikumīgi pārveidojot numerāciju. Jaunais operatoru risinājums maksimāli ierobežos šādus gadījumus, atzīmē LMT.

Uzņēmumā atgādina, ka krāpnieki viegli pārslēdzas no telefona zvaniem ar Latvijas numuriem uz brīvi izvēlētiem ārvalstu numuriem vai uz alternatīviem saziņas kanāliem – tīmekļvietnēm, e-pastiem, SMS, sociālajiem medijiem, “iMessage”, “RCS Messaging”, “WhatsApp”, “Viber”, “Telegram” un citiem, tāpēc tehniskie risinājumi ir tikai daļa no kopējā aizsardzības mehānisma.

Lai ierobežotu kibernoziedzību, nepieciešama ne vien tehnoloģiju attīstība, bet arī sabiedrības ieradumu maiņa. LMT aicina ievērot četrus būtiskus drošības principus.

Uzņēmuma skatījumā iedzīvotājiem ir jāpārskata, kāda informācija par viņiem ir publiski pieejama, piemēram, sociālajos medijos un saziņas vietnēs, un jāpaslēpj tas, kas nav jāzina visam internetam.

Tāpat ir jāizmanto stipras paroles, divpakāpju autentifikācija un ierīču atjauninājumi.

Nedrīkst uzticēties zvaniem vai ziņām, kas rada steigu vai pauž neadekvātu draudzīgumu, un vienmēr ir jāpārbauda informācijas avots.

Vienlaikus ir jāinformē par krāpšanas mēģinājumiem, jo katra ziņa palīdz apturēt plašākas shēmas, norāda LMT.

