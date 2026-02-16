Publicitātes foto

Vai priekšapmaksas SIM kartes būs pagātne? Kozlovksis cer tās aizliegt mēneša laikā – tam ir kāds īpašs mērķis 0

LETA
9:02, 16. februāris 2026
Ziņas Latvijā

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV) cer mēneša laikā Latvijā aizliegt nereģistrētas priekšapmaksas SIM kartes.

Kokteilis
Tās izsūc visu tavu enerģiju: nosauktas visbīstamākās Zodiaka zīmes
Veselam
Tava asinsgrupa atklāj par tevi vairāk, nekā varētu šķist. Kas raksturīgs cilvēkiem ar katru no asinsgrupām? 10
Cenu starpība ir diezgan liela: kurš pārtikas veikals šobrīd ir visdārgākais? 53
Lasīt citas ziņas

Politiķis intervijā Latvijas Radio skaidroja, ka Iekšlietu ministrija iesniegusi priekšlikumu aizliegt nereģistrētu, personai nepiesaistītu SIM karšu izmantošanu. Tas nepieciešams, lai ierobežotu krāpniecību, kas tiek veikta pa telefonu.

Daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs nereģistrētās SIM kartes ir aizliegtas, tāpēc šāda krāpniecība koncentrējas tādās valstīs, kur šāda regulējuma vēl nav, tostarp Latvijā, stāstīja Kozlovskis.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kas tāds nebija noticis gandrīz 3 gadus! Ukrainas armija paveic teju neiespējamo
Kokteilis
“Ieva Adamss, mums nav pa ceļam!” Brante izsakās par atmaskoto informāciju, kas nu publicēta
“Es joprojām nespēju aptvert!” Laura Dukure publicē sirdi plosošas pārdomas

Viņš pārliecināts, ka šāds priekšlikums izraisīs diskusijas, tomēr ministrs cer, ka jautājumu izdosies atrisināt jau mēneša laikā.

Kā ziņots, opozīcijā esošā “Apvienotā saraksta” (AS) Saeimas frakcijas deputāti vērsušies ar pieprasījumu pie iekšlietu ministra Kozlovska, prasot skaidrot ministra rīcību un atbildību par telefonkrāpniecības apkarošanu.

Deputāti interesējas arī par to, vai tiek apsvērta “SIM box” pakalpojumu pilnīga aizliegšana, kas, viņuprāt, citās valstīs sevi pierādījusi kā būtisks solis anonīmu krāpniecisku zvanu apturēšanā.

Kā vēstīts, iepriekš Saeimas Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas sēdē Finanšu nozares asociācijas valdes loceklis Jānis Brazovskis norādījis, ka pērn dažādos veidos iedzīvotājiem izkrāpti vismaz 15 miljoni eiro, un pārsvarā par krāpnieku upuriem kļūst vientuļi seniori, meklējot socializēšanās iespējas.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Degvielu pildīja bagāžniekā: kā 52 gadus vecs polis apkrāpa vairākus benzīntankus tūkstošiem eiro vērtībā
Krimināls
Prātam neaptverami! Sieviete Vidzemē samaksā teju 30 tūkstošus eiro par “bezmaksas palīdzību”
Pasūtīji granulas? Valsts policija brīdina iedzīvotājus – aukstajā laikā sarosījušies viltus kurināmā tirgotāji
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.