FAKRO jumta logu žalūzijas un markīzes vasaras komfortam un interjera dizainam
Dzīve ir notikumu, emociju un ikdienas mirkļu mozaīka, kas ar laiku iegūst īpašu nozīmi. Rītausmas gaisma, pusdienlaika klusums un maigā vakara krēsla veido mājokļa atmosfēru un ietekmē to, kā mēs izjūtam ikdienas mirkļus. Mansarda telpai šajā kompozīcijā ir īpaša loma. Tās tuvums jumtam padara dabisko gaismu vēl izteiktāku, un tās kvalitāte tieši ietekmē cilvēka labsajūtu.
Jaunās paaudzes GREENVIEW jumta logi ļauj pilnībā izmantot dabiskās gaismas potenciālu, ieviešot to interjerā pārdomāti un mērķtiecīgi. Labi izveidotās bēniņu telpās gaisma nekad nav nejauša – tā kļūst par instrumentu, kas veido noskaņu, telpas proporcijas un kopējo funkcionalitāti.
TU KONTROLĒ GAISMU
Tikpat svarīga kā dabiskās gaismas klātbūtne ir iespēja kontrolēt tās intensitāti. Dažādām telpām un dažādiem diennakts laikiem nepieciešami atšķirīgi apstākļi. Mājas birojam ir citas prasības nekā guļamistabai, savukārt dzīvojamajai zonai nepieciešama gaisma, kas papildina interjeru, nevis dominē tajā.
Jumta loga pilnais potenciāls atklājas, izvēloties piemērotus jumta logu aksesuārus – žalūzijas, ruļļveida aizkarus un markīzes. ARP ruļļveida jumta logu aizkari ļauj pakāpeniski samazināt ienākošās gaismas daudzumu, maigi to izkliedējot un radot patīkamu pusēnu. ARF aptumšojošais aizkars nodrošina izteiktu telpas aptumšošanu – līdz pat pilnīgai tumsai, jo audums nelaiž cauri gaismu. Tāpēc tas īpaši iecienīts guļamistabās un telpās, kur nepieciešama lielāka apgaismojuma kontrole.
APS plisētās jumta logu žalūzijas ir vienkāršs un ekonomisks risinājums ikdienas gaismas regulēšanai mansarda telpās. Tās samazina telpā ienākošās gaismas daudzumu, radot patīkamu pusēnu, taču pilnībā neaiztur saules gaismu.
Savukārt APF plisētās jumta logu žalūzijas, pateicoties īpašajai šūnveida struktūrai, daudz efektīvāk aiztur saules gaismas iekļūšanu telpā un palīdz radīt izteiktāku aptumšojumu pat saulainākajās dienās.
Gan APS, gan APF plisētās žalūzijas aprīkotas ar “top-down” sistēmu, kas ļauj tās regulēt gan no augšas, gan no apakšas, nodrošinot lielāku kontroli pār dabisko gaismu un privātumu interjerā.
ESTĒTIKA KATRĀ DETAĻĀ
Mansardā detaļām ir īpaša nozīme, un žalūzijas var kļūt par daudz vairāk nekā tikai gaismas regulēšanas elementu. Pareizi izvēlēta krāsa un auduma tekstūra ietekmē visas telpas uztveri.
ARF ruļļveida aizkari pieejami plašā krāsu un rakstu klāstā, kas iedvesmots no mūsdienu dizaina tendencēm. Gaiši baltie, bēšie vai maigie pelēkie toņi pastiprina gaišuma un kārtības sajūtu, atstaro gaismu un vizuāli paplašina telpu.
Savukārt izteiksmīgāki toņi – grafīta, tumši zilie vai zaļie toņi – piešķir interjeram raksturu, rada intīmāku atmosfēru un izceļ slīpo griestu ģeometriju. ARF Print versija ļauj ieviest individuālu motīvu, pārvēršot aizkarus par apzinātu interjera akcentu.
Tikmēr APS plisētās mansarda logu žalūzijas ar “top-down” sistēmu maigi filtrē gaismu caur smalko auduma struktūru, radot niansētas gaismas pārejas un veidojot telpas noskaņu tikpat spēcīgi kā apdares materiāli vai mēbeles.
TEHNOLOĢIJAS, KAS NEDOMINĒ
Mūsdienīgās bēniņu telpās arvien biežāk tiek integrēti viedie risinājumi, taču to lomai jāpaliek nemanāmai. Tehnoloģijām ir jāatvieglo ikdiena, nevis jānosaka telpas raksturs.
ARP un ARF ruļļveida jumta logu aizkari ir pieejami gan manuāli vadāmi, gan bezvadu versijās, ļaujot izvēlēties mājsaimniecības dzīvesveidam piemērotāko vadības risinājumu. Z-Wave un WiFi Tuya sistēmas ļauj kontrolēt gaismu ar pulti vai mobilo lietotni, nodrošinot komfortu, vienlaikus saglabājot interjera estētiku.
ARF Z-Wave Solar modelis izmanto saules enerģiju, tādējādi nav nepieciešama papildu elektroinstalācija. Tas ir risinājums, kas apvieno lietošanas ērtumu ar energoefektivitāti un atbilst pārdomātai pieejai telpas dizainā.
ĀRĒJIE AIZSARGI VASARAS KOMFORTAM UN ESTĒTIKAI
Latvijas vasarās mansarda telpas mēdz strauji uzkarst, tāpēc ārējā saules aizsardzība kļūst īpaši svarīga komforta nodrošināšanai.
Kā samazināt mansarda pārkaršanu vasarā? Visefektīvākais risinājums ir ārējās markīzes jumta logiem, jo tās aiztur saules starus vēl pirms tie sasniedz stiklu. FAKRO testi apliecina, ka tās pasargā telpu no pārkaršanas līdz pat astoņas reizes efektīvāk nekā iekšējās žalūzijas.
FAKRO AMZ markīzes sniedz efektīvu siltumizolāciju un pilnīgu telpas aptumšošanu, vienlaikus saglabājot vizuālu kontaktu ar ārpasauli. Tās īpaši labi novērš bēniņu pārkaršanu, nodrošinot labāku aizsardzību nekā iekšējās žalūzijas, un pieejamas gan manuālā, gan elektriskajā versijā. AMZ markīze izgatavota no izturīga sieta, kas samazina ekrānu atspīdumu un aizsargā acis. Elektriskās versijas var vadīt ar tālvadības pulti, bezvadu modeļiem izmantojot Z‑Wave vai WiFi Tuya.
ARZ ruļļveida žalūzijas nodrošina ne tikai ēnojumu, bet arī privātumu, aizsardzību pret troksni un karstumu. Tās ir teicams risinājums guļamistabām vai bērnu istabām, kur nepieciešama pilnīga tumsa, un pieejamas ar dažādiem vadības risinājumiem. Ruļļveida konstrukcija ļauj logu atvērt arī tad, kad žalūzija ir nolaista, saglabājot vēdināšanas iespējas.
Ārējo aizsargu uzstādīšana ir vienkārša un piemērota visiem FAKRO jumta logiem, nodrošinot estētisku integrāciju ar fasādi. Izturīgie materiāli pasargā stiklu no putekļiem, krusas un lietus, un, kombinējot ar iekšējām žalūzijām, sniedz pilnīgu gaismas un karstuma kontroli.
Arī FAKRO ARZ ārējās žalūzijas pieejamas manuālajās un bezvadu versijās, tādēļ darbības veidu var pielāgot saimniecības dzīvesveidam. Z‑Wave un WiFi Tuya ļauj vadīt žalūzijas ar pulti vai lietotni; savukārt saules bateriju modeļi sniedz autonomiju un ilgtspējību. Visi aksesuāri ir radīti, lai perfekti saderētu ar FAKRO jumta logiem – precīza konstrukcija nodrošina vieglu montāžu un ilgmūžību.
Ārējās žalūzijas un markīzes var pieskaņot Jūsu jumta krāsai – pieejami audumi ar dažādu blīvumu (10 % un 1 %). Standarta antracīta krāsa RAL 7016 harmoniski saskan ar populārākajiem jumta segumiem, savukārt, izvēloties RAL 7022 vai RAL 9005, var iegūt individuālu akcentu.
VIENOTA SISTĒMA
FAKRO žalūzijas ir izstrādātas kā neatņemama FAKRO jumta logu sistēmas sastāvdaļa.
Precīza konstrukciju saderība nodrošina estētiku, ilgmūžību un drošu lietošanu ikdienā. Uzstādīšana ir vienkārša, savukārt visa sistēma saglabā ražotāja paredzētos tehniskos parametrus. Tas ir pilnīgs risinājums, kurā visas detaļas darbojas nevainojamā saskaņā.
Pārdomāti veidotam bēniņu interjeram nav nepieciešamas pārmērīgas formas vai nejauši aksesuāri. Svarīgākais ir līdzsvars starp gaismu, tehnoloģijām un detaļām. Tieši šis līdzsvars nosaka telpas kvalitāti un ikdienas komfortu.
Kad gaismu iespējams pielāgot dienas ritmam, bet tehniskie risinājumi ir neuzkrītoši un uzticami, mājoklis kļūst par vidi, kas dabiski rūpējas par saviem iemītniekiem.
TAVI MIRKĻI – TAVA IZVĒLE
Dzīve ir mozaīka no neskaitāmiem stāstiem un īpašiem mirkļiem, kas paliek mūsu atmiņās, tāpēc bēniņu telpai jābūt vietai, kur ikdienu piepilda gaisma, komforts un kopā piedzīvotas emocijas.
Jaunās paaudzes GREENVIEW jumta logi ienes interjerā dabisko dienas gaismu, uzlabojot pašsajūtu un dzīves kvalitāti, savukārt elegantās žalūzijas palīdz pielāgot gaismas daudzumu un piešķir telpai īpašu raksturu, radot harmonisku vidi darbam, atpūtai un nesteidzīgiem dzīves mirkļiem. Vienlaikus FAKRO GO GREEN filozofija apliecina atbildīgu pieeju nākotnei – GREENVIEW logiem piešķirtais Carbon Footprint Approved sertifikāts apstiprina zemu oglekļa pēdu ražošanā, bet energoefektīvi risinājumi, ilgtspējīgi materiāli un iespēja samazināt telpu pārkaršanu un kondicionēšanas nepieciešamību padara šos logus un žalūzijas par pārdomātu izvēli Latvijas klimatā.
Kādas žalūzijas piemērotas jumta logiem?
Jumta logiem piemērotas speciāli tiem paredzētas žalūzijas un aizkari, kas pielāgoti slīpajai loga konstrukcijai un nodrošina precīzu gaismas regulēšanu, privātumu un komfortu mansarda telpās.
Kas vislabāk pasargā mansardu no karstuma?
Visefektīvāko aizsardzību pret vasaras karstumu nodrošina ārējās markīzes, jo tās aiztur saules starus vēl pirms tie sasniedz loga stiklu.
Vai jumta logu žalūzijas iespējams vadīt ar telefonu?
Jā, FAKRO elektriskās žalūzijas un markīzes iespējams vadīt ar WiFi Tuya vai Z-Wave sistēmām, izmantojot mobilo lietotni vai tālvadības pulti.