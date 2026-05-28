“Tas ir apliecinājums, ka dziesma dzīvo!” Saruna ar diasporas diriģenti Lieni Barons 0
Gatavojoties vērienīgajam kormūzikas koncertam “Manai dzimtenei”, kas 2026. gada 11. jūlijā piepildīs Dziesmusvētku estrādi, dalībnieki dalās ar saviem stāstiem par mīlestību pret dziesmu, kas tiek nodota no paaudzes paaudzē, un spēju nosargāt to, kas visdārgākais.
Diasporas koriem ceļš uz Mežaparku ir sācies jau pagājušā gadā, kad tika saņemtas dziesmu grāmatiņas. Īpašais satikšanās brīdis ir plānots 9. jūlijā, divas dienas pirms lielā koncerta, kad Latviešu biedrības namā Rīgā tiksies 28 diasporas kori, lai virsdiriģentu vadībā pieslīpētu programmu un sagatavotu dziesmas tā, lai pašiem būtu neviltots prieks.
Diasporas diriģente Liene Barons neslēpj lepnumu par tik vērienīgu tālbraucēju skaitu un atklāti saka, ka mēģinājumos un koncertā noteikti būs vajadzīgas salvetes asaru nosusināšanai. Dziesmas “Manai dzimtenei” un “Es nāku no mazas tautas” ikreiz rada tik spēcīgu emocionālu vilni, ka vārdiem neizsakāms aizkustinājums pārņem visus – dziedātājiem klusi rit asaras, bet katrs turpina dziedāt ar pilnu sirdi.
Gaidāmais koncerts “Manai dzimtenei” Mežaparka Lielajā estrādē būs šīs vasaras krāšņākais kormūzikas notikums, kurā tūkstošiem dziedātāju no Latvijas un diasporas koriem izpildīs Raimonda Paula kora dziesmas un iemīļotas melodijas. Uz kāpšanu Mežaparka estrādē Liene raugās kā uz unikālu pārdzīvojumu: tā nav tikai fiziska atgriešanās Latvijā, tā ir atgriešanās mājās caur dziesmu.
Neskatoties uz dažādajām pasaules valstīm, ikdienas gaitām un valodām, 11. jūlijā ikviena diasporas kora mazais akcents un katra individuālā balss savīsies kopā grandiozā kopskaņā. Tas būs ne tikai neaizmirstams koncerts, bet arī ļoti spēcīgs apliecinājums tam, ka latviešu dziesmas un kopības sajūta dzīvo pāri jebkurām robežām.