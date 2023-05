Varakļānu muižas pils

FOTO. Apceļojam Latvijas pilis! Varakļānu muižas pils: tās sienās esot iebūvēts grāfa Borha dzīvais zobens







Ar šo rakstu aizsākam rakstu sēriju LA.LV portālā, kura ietvaros apceļosim Latvijas pilis. Apskatīsim fotogrāfijās, kā tur izskatās, ieskatīsimies vēsturē un noskaidrosim, kādos laikos pilis ir atvērtas apmeklējumam. Mūsu lūgumam kā pirmie atsaucās Varakļānu muižas pils ļaudis – ar viņiem tad arī sākam!

Nedaudz vēstures

Ar savu senatnīgo auru, daudzām teikām un nostāstiem bagātā Varakļānu pils aicina savus apmeklētājus izstaigāt tās nezināmos labirintus , kuros ir iekārtots un darbojas Varakļānu novada muzejs. Varbūt kādam izdosies saklausīt kā vienā no pils sienām iemūrētais “Dzīvais zobens” griežas ap savu asi asins pildītā mucā, vai arī “Lielā zābaka” mistiskos soļus pils vecajās kāpnēs.

Papildus tam pastaigas romantiskā stila ainavu parkā, kur sūnām apaudzis Kažavas upītes krastā guļ teiksmainais “Mīlestības akmens” un gaida jaunus mīlas apliecinājumus, un iespējams, ka pa kādu parka taciņu joprojām klīst skaistās grāfa meitas Jadvigas nenorimušais gars, meklējot savu mīļoto, kā arī augām dienām pa “Velna tiltiņu” pastaigājas švītīgs kungs un krēslai iestājoties sēž zem tā uz akmens gaidot trīspadsmito pāri.

Varakļānu muižas pils celta no 1783.-1789.gadam pēc itāļu arhitekta Vinčenco macotti projekta, ievērojamajam 18.gs dabaszinātniekam, literātam, Polijas valsts diplomātam, grāfam Mihaelam fon der Borham.

No 1997.gada ir iekārtots un darbojas Varakļānu Novada muzejs. Muzejs tika izveidots tajā laikā, kad vēl bija Madonas rajons, tāpēc tam tika dots vēsturiskais nosaukums Novada muzejs, kas ir saskaņā ar Varakļānu novada teritoriju līdz 1941.gadam. Taču laika gaitā esam nonākuši pie dažādām administratīvajām teritoriālajām pārmaiņām un šobrīd no 2009.gada pastāv Varakļānu novads. Muzeja nosaukums joprojām tiek rakstīts ar lielo burtu.

Teika par grāfu Borhu un “dzīvo zobenu”

Agrāk Varakļānu apvidus bija pārklāts ar mežu un purvu. Uz šo tukšo apgabalu, kur nebija cilvēku, atbrauca grāfs Borhs. Viņam bija zobens, kuru sauca dzīvais zobens, grāfs Borhs zināja tādus vārdus pateikt, ka zobens darīja to, ko Borhs gribēja. Grāfs Borhs, atbraucis uz šejieni, gribēja mežus pārvērst par laukiem. Viņš pateicis zobenam tādus vārdus, lai zobens cērt mežu. Zobens sāka cirst, un mežs ļoti ātri, īsā laikā tika nocirsts. Nocirstā meža vietā pavasarī grāfs Borhs iesēja auzas, rudenī tās nopļāvis, izkūlis un zinādams visādus vārdus lika auzām pārvērsties par cilvēkiem. Kad radās cilvēki, Borhs cēla pili.

Grāfam Borham bija daudz zirgu un savs kučieris. Zirgi bija ļoti ātri – pa piecām stundām varēja līdz Rīgai aizbraukt.

Reiz grāfa Borha sulainis bijis paņēmis zobenu un zinādams vārdus palaidis to un zobens no vietas sācis cilvēkiem galvas cirst, grāfs borhs zobenu apstādinājis.

Pili mūrējot, grāfs Borhs paņēmis mucu ar asini un tur ielika zobenu. Kubulu ar asini un dzīvo zobenu iemūrēja pils sienā. Zobens asini griezīs, kamēr pārstās griezties. Ja zobens apstāsies, tad būs pasaules gals.

Apmeklējuma iespējas

Varakļānu Novada muzeju var apmeklēt katru dienu no plkst. 10:00 – 17:00 izņemot pirmdienas un ziemas sezonā arī svētdienas. Muzejā var apskatīt pastāvīgo, modernizēto ekspozīciju “Senās godības atspulgs laikmetu griežos”, pils kapelu “Sv. Trīsvienība”, dabas ekspozīciju “Purvs dzīvībai”, kā arī apmeklēt dažādas izstādes un tematiskos pasākumus “Muzeju nakts”, “Leģendu nakts”. Tostarp var iepazīties ar 18.gs. sienu un griestu gleznojumiem un dažādām citām autentiskām liecībām. Muzejs izīrē telpas semināriem, konferencēm, lekcijām, viesībām un citām ceremonijām.

Ieejas maksa muzejā pieaugušajiem ir 3,50 euro, skolēniem, studentiem, pensionāriem – 40% atlaide, ģimenes karte – 50% atlaide.

No 2009.gada pilī darbojas Tūrisma informācijas centrs, kurā informāciju var dabūt apmeklētāji triju reģionu robežās: Latgales, Vidzemes un Zemgales.

Sīkāku informāciju var meklēt mājas lapā: www.varaklani.lv/kultura; www.varaklani.lv/tic . Tālrunis 29359242; 64866162.