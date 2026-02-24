FOTO. Četri gadi kara un Zelenskis: Vai mēs zaudēsim? Protams, ka nē! 0
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, sagaidot četrus gadus kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, BBC intervijā Kijivā teica: “Vai mēs zaudēsim? Protams, ka nē!” Viņš uzsvēra, ka viņa valsts nekad nepadosies Maskavai.
Zelenskis kārtējo reizi noliedza variantus, ka Ukrainai būtu jāatsakās no savas teritorijas, lai tikai nodrošinātu mieru, un aicināja saprast, ka Vladimirs Putins jau ir izraisījis globālu konfliktu. “Es uzskatu, ka Putins to jau ir sācis,” viņš teica, atsaucoties uz Trešo pasaules karu. “Jautājums ir par to, cik lielu teritoriju viņš spēs iekarot un kā viņu apturēt. Krievija vēlas uzspiest pasaulei citu dzīvesveidu un mainīt citu dzīves, ko cilvēki paši sev ir izvēlējušies.”
Maskava turpina pieprasīt, lai Ukraina oficiāli nodotu teritorijas austrumos un dienvidos, tostarp Doņeckas, Hersonas un Zaporižjes apgabalus – reģionus, kas piedzīvojuši vienus no sīvākajiem kara laikiem. Taču Zelenskis noraidīja ideju, ka zemes nodošana būtu piemērots solis pamieram.
“Es to redzu citādi,” viņš sacīja. “Es uz to neskatos vienkārši kā uz zemi. Es to redzu kā pamešanu – mūsu pozīciju vājināšanu un simtiem tūkstošu mūsu cilvēku, kas tur dzīvo, atstāšanu. Tā es to redzu. Un esmu pārliecināts, ka šāda iziešana sašķeltu mūsu sabiedrību.”
Prezidents norādīja, ka jebkurš Kremli apmierinošs darījums būtu tikai īslaicīgs: “Putins, iespējams, uz kādu laiku būtu apmierināts… bet tiklīdz viņš atgūsies, karš atsāksies. Krievija varētu atjaunot savu spēku pāris gadu laikā.”
Zelenskis intervijā arī uzsvēra, ka Ukraina galu galā atjaunos savas starptautiski atzītās robežas, tomēr brīdināja par augstajām izmaksām, mēģinot to izdarīt nekavējoties: “Mēs to izdarīsim. Tas ir tikai laika jautājums… Kas gan ir zeme bez cilvēkiem? Godīgi sakot, nekas.”
Attiecības ar Vašingtonu un drošības garantijas
Ukrainas un ASV attiecības ir bijušas spriedzes pilnas kopš Zelenska saspringtās vizītes Baltajā namā pagājušajā gadā, kad karsta un publiska viedokļu apmaiņa ar Donaldu Trampu un viceprezidentu Dž. D. Vensu liecināja par strauju maiņu no iepriekšējā atbalsta, ko piedāvāja Džo Baidena administrācija.
Lai gan ASV militārās piegādes ir ierobežotas, Kijiva joprojām lielā mērā paļaujas uz amerikāņu izlūkdienestiem un Eiropas sabiedroto sniegtajiem ieročiem. Zelenskis uzsvēra, ka jebkādas ilgtermiņa drošības garantijas no Vašingtonas puses ir jānostiprina institūcijās, nevis atkarībā no viena līdera: “Kongress ir nepieciešams,” viņš teica.
Zelenskis iepriekš intervijā medijam “Axios” brīdinoši izteicās, ka ilgstošs miers netiks panākts, ja vien Maskava nebūs gatava reāliem kompromisiem: “Es ceru, ka tā ir tikai taktika, nevis lēmums,” viņš sacīja. “Ukrainas tauta uzvarēs tikai tad, ja mēs neatkāpsimies.”
“Uzvara nav tikai kaujas lauka līnijās”
Zelenskis uzsvēra, ka uzvara nav tikai militārs jautājums, bet plašāka katastrofu novēršana: “Es uzskatu, ka Putina apturēšana šodien un viņa Ukrainas okupācijas nepieļaušana ir visas pasaules uzvara. Jo Putins neapstāsies pie Ukrainas.”
Prezidents arī atzina, ka vēl nav izlēmis, vai kandidēs nākamajās vēlēšanās, taču norādīja, ka tās varētu tikt organizētas, ja tas būtu nepieciešams kara izbeigšanai un ja Ukraina vispirms nodrošinātu saistošas drošības garantijas. “Ja tas ir nosacījums kara izbeigšanai, darīsim to,” viņš teica, aicinot kritiķus būt godīgiem par saviem nodomiem: “Jums jāizlemj viena lieta: vai vēlaties atbrīvoties no manis, vai vēlaties rīkot vēlēšanas? Rīkojiet tās tā, lai Ukrainas tauta tās atpazītu.”
Četrus gadus pēc Eiropas nāvējošākā konflikta kopš Otrā pasaules kara beigām Zelenska vēstījums paliek nemainīgs: nekādas atkāpšanās, nekādas kapitulācijas un pārliecība, ka Kremļa nomierināšana nesīs tikai īslaicīgu mieru.