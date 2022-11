Erotisko romānu autore Karīna Račko

FOTO. "Esmu jaunās attiecībās": erotisko romānu rakstniece Karīna Račko atklāj, ka vairs nav brīva sieviete







Erotisko romānu autore, zobārste Karīna Račko pēc šķiršanās no vīra Kristapa nu atklājusi, ka pamatīgi mainījusi savu dzīvi. Sarunā ar žurnālu “Kas Jauns?” sieviete atklāj, ka ir pametusi Rīgu un pārcēlusies uz dzīvi Ventspilī, bet arī tas nav viss, šonedēļ vēstī žurnāls.

Atbildot uz žurnālista jautājumu, kā viņai veicas jaunajā pilsētā un vai tur jau ir izbaudījusi vīriešu uzmanību, rakstniece atbildējusi: “Esmu jaunās attiecībās.” Vairāk komentāru uz šo brīdi sieviete gan nav sniegusi.

Jau vēstīts, ka Karīnas un viņas vīra Kristapa Račko 10 gadus ilgā laulība, kuras laikā pasaulē nāca meita Šarlote, izjuka šī gada augustā. Drīz pēc tam viņas bijušais vīrs Kristaps medijiem paziņoja, ka tagad Karīnai pašai būs jārūpējas par savu grāmatu izdošanu un viņš šo pasākumu vairs nesponsorēs.

Drīz pēc tam apdrošināšanas speciālists Kristaps Račko soctīklos publiskoja fotogrāfijas ar savu jauno mīļoto – sievieti vārdā Evita, ar kuru jau bija devies arī kopīgā ceļojumā.

Karīna vēlāk, runājot ar medijiem atklāja, ka tieši viņa bija šķiršanās iniciatore – sarunā ar 1188 Play” viņa atklāja: “Vienīgais jautājums, ko sev uzdodu, ir – kāpēc tik ilgi mocījos un nepieņēmu lēmumu aiziet jau ātrāk? Ja abi ar partneri esat attīstījušies pavisam citā virzienā, ja vairs nav nekā kopīga, nevajag censties izdomāt iemeslus, kādēļ būtu vērts šādas attiecības saglabāt. Jā, te es nonācu pretrunās – es it kā citām sievietēm vienmēr ieteicu nebaidīties mainīt savu dzīvi, būt drosmīgām, bet pati tomēr baidījos aiziet, lai gan beidzamais laiks bija patiešām mokošs. Visvairāk laikam baidījos par to, kā meita to uztvers. Bet tad vienā dienā vienkārši saņēmos, savācu mantas un aizbraucu. Pirmajā brīdī bija tāda kā “izmesta no laivas” sajūta. Kaut arī es pati no tās laivas taču biju izkāpusi. Taču pēc tam pārņēma tāds ārkārtīgi pozitīvu emociju vilnis, atvieglojums – es biju brīva, ko vienmēr biju gribējusi.”

