18:33, 10. februāris 2026
Ir noslēgusies tiesvedība par aizvadītās vasaras jūnijā notikušo gadījumu Ogrē – toreiz šis atgadījums piesaistīja plašu uzmanību no visas Latvijas. Kā atgādina TV3 raidījums “Degpunktā”, kāds BMW vadītājs abi kopā ar draudzeni iebrauca ar mašīnu Daugavā.

Jau tad bija aizdomas, ka šoferis pie stūres bija sēdies narkotisko vielu reibumā. Tagad prokuratūra nākusi klajā ar šajā lietā noskaidroto un nolemto – atklājās, ka ne tikai lietotas aizliegtas vielas, bet viņš vadīja transportlīdzekli bez atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām.

Kāds un cik liels sods šādam izklaižu meistaram piespriests, skaties zemāk pievienotajā video.

