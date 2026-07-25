“Gribēju iziet pastaigāties pa piemājas mežu. Laikam neiešu!” Imantā manīti vairāki lāči 0
Pēdējā laikā Latvijā arvien biežāk uzmanības centrā nonāk kāds savvaļas iemītnieks – lācis. Īsā laika periodā ziņas par lāču pamanīšanu saņemtas no vairākām Latvijas vietām, turklāt dažos gadījumos dzīvnieki manīti ne tikai mežos, bet arī cilvēku tuvumā un apdzīvotās teritorijās.
Lai gan brūnais lācis Latvijā nav nekas pilnīgi neparasts un tā populācija pēdējos gados pakāpeniski pieaug, arvien biežākie novērojumi liek sabiedrībai satraukties.
Lai arī oficiāla paziņojuma nav, kāds sociālā medija “Facebook” lietotājs ziņo, ka Imantā, iespējams, manīti lāči. Viņš raksta: “Imantas mežā brauc pašvaldības policijas auto un policisti jautā, vai nav manīti lāči, jo esot ienākuši paziņojumi no dažādiem cilvēkiem, ka šajā mežā redzēti vairāki lāči (lāču ģimene ar mazuļiem)! Vakar (24.07) esot bijis zvans no privātmājas Imantas (Kleistu) meža apkārtnē, ka teritorijā manīti lāči. Kādam ir vairāk info? Varbūt ir aculiecinieki?” Protams, pastāv varbūtība, ka policisti dzen joku, taču šķiet, nav īsti labākais veids kā pajokot!”
Pamanot šādu ierakstu, kāda Imantas iedzīvotāja LA.LV komentē: “Gribēju iziet pastaigāties pa piemājas mežu. Laikam neiešu!”
Rīgas Pašvaldības policija informē, ka Imantā patiešām redzēti lāči – lācene ar lācēniem. “Rīgā savvaļas dzīvnieki ik pa laikam ieklīst arī apdzīvotās vietās. Šādās situācijās svarīgākais ir saglabāt mieru, netuvoties dzīvniekam un nekavējoties informēt atbildīgos dienestus. Aicinām ikvienu būt atbildīgam, lai pasargātu gan sevi, gan dzīvniekus,” uzsver Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.
Ratnieks par notikušo izteicies arī platformā “X”: “Rīgas pašvaldība saņēmusi informāciju, ka sestdien, 25. jūlijā, Imantas apkaimē novērota lācene ar lācēniem. Tā kā savvaļas dzīvnieku pārvietošanās pilsētvidē var radīt riskus gan cilvēkiem, gan pašiem dzīvniekiem, pašvaldība aicina iedzīvotājus ievērot piesardzību un, pamanot lāci, netuvoties tam. Patlaban atbildīgie dienesti pārbauda apkārtni, lai pārliecinātos par sniegtās informācijas patiesumu.”
Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) iesaka, ka, sastopoties ar lāci, iedzīvotājiem saglabāt mieru, pašiem palikt drošībā un netuvoties, ziņot atbildīgajām iestādēm un neradīt dzīvniekam papildu stresu, piemēram, provocējot – dzenājot to ar automašīnu, skaļi signalizējot, biedējot ar suņiem, skrienot pakaļ vai aizšķērsojot tam ceļu. Mazāks stress palielinot iespēju, ka savvaļas dzīvnieks tuvākajā laikā pats pametīs apdzīvoto vietu.
Lācis pilsētā visbiežāk nonāk, klejojot vai meklējot barību, nevis agresijas vadīts vai vēloties uzbrukt cilvēkiem. DAP atgādina, ka situācijās, kad lācis vai kāds cits liels savvaļas dzīvnieks ir nonācis pilsētvidē, primāri ir jāsazinās ar vietējo pašvaldību un DAP, ļaujot speciālistiem koordinēt situāciju un “izvadīt” dzīvnieku no pilsētas ātrāk.