Ukrainā cilvēki var protestēt un panākt reakciju – Krievijā tas beigtos “pēc vecām tradīcijām” 0
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis reaģējis uz protestiem Ukrainas pilsētās, kur cilvēki pieprasīja, lai Mihailo Fedorovs paliktu aizsardzības ministra amatā. Par šo situāciju TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” komentāru sniedz NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.
Viņš norāda, ka Zelenskis publiski atzinis – pēdējās dienās notikušas daudzas konsultācijas, un viņš dzirdot, ko saka cilvēki. Ukrainas prezidents arī pavēstījis, ka viņam bijusi gara saruna ar Fedorovu un saruna ar Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieku Oleksandru Sirski.
Pēc Slaidiņa teiktā, tas parāda, ka Ukrainā sabiedrības viedoklis joprojām tiek ņemts vērā, arī kara apstākļos. Cilvēki var iziet ielās, protestēt, pieprasīt un panākt politisku reakciju.
Slaidiņš šo situāciju salīdzina ar Krieviju, kur, viņaprāt, līdzīgi protesti nebūtu iespējami.
“Krievijā neviens neies protestēt, jo tas beigsies pēc vecām krievu tradīcijām – ar steku pa muguru,” norāda Slaidiņš.
Viņš uzsver, ka Ukrainā demokrātiskā diskusija turpinās pat ļoti sarežģītos kara apstākļos. Sabiedrība var paust savu neapmierinātību, bet valsts vadībai šis viedoklis ir jādzird un jāvērtē.
Vienlaikus Slaidiņš brīdina, ka šādās situācijās īpaši svarīgi ir saglabāt politisko stabilitāti. Viņaprāt, protesti un diskusijas nedrīkst kļūt par faktoru, kas kaitē notikumiem frontes līnijā.
“Cilvēki varbūt daudz ko neapzinās. Svarīgi šobrīd ir saglabāt politisko situāciju tādu, lai tas nekaitētu notikumiem frontē,” uzsver Slaidiņš.
Viņš norāda, ka Zelenska izteikumi par konsultācijām ar Fedorovu un Sirski liecina – lēmumi par armiju vēl tiek izstrādāti. Ukrainas vadībai šajā brīdī jāatrod līdzsvars starp sabiedrības pieprasījumu, politisko atbildību un militāro nepieciešamību.
Slaidiņš arī atgādina, ka Zelenskis pateicies visiem, kam rūp Ukraina, kā arī tiem, kuri aizstāv valsts pozīcijas frontē un cenšas “atvest karu mājās uz Krieviju” – tur, no kurienes šis karš sākās.
Viņa vērtējumā, šī situācija vēlreiz parāda atšķirību starp Ukrainu un Krieviju. Ukrainā pat kara laikā cilvēki var prasīt atbildību no varas, savukārt Krievijā sabiedrībai šāda iespēja faktiski ir liegta.