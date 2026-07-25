“Es reāli gribu sevi nošaut!” Sieviete pēc gada atgriežas “Alfā” un piedzīvo nepatīkamu situāciju 0
“Ak, mans Dievs! Es reāli gribu sevi nošaut!” Ar šādiem vārdiem “TikTok” video sāk jauna sieviete, stāstot par krievu valodas izmantojumu vairākos tirdzniecības centra “Alfa” veikalos.
Viņa teic, ka “Alfā” nav bijusi vismaz gadu. Viņas ar mammu devušās iepirkties – nepieciešama kleita. Sievietes apmeklējušas trīs veikalus un vienu grāmatnīcu. “Visur mani uzrunā “здравствуйте!”, “sveiki!”,” stāsta meita. “Sveiki! Mēs atrodamies Latvijā,” viņa uzsver.
Tāpat viņai nav skaidrs, kāpēc Latvijā joprojām pastāv krievu grāmatnīcas, kurās pat kartīti latviešu valodā neesot iespējams nopirkt.
“Es mīlu dzīvot Latvijā ar savu valodu apkārt,” viņa saka video beigās, ironizējot, ka šajā situācijā nepalīdzēs pat maltīte viņas iecienītajā “Lido”.
Kā zināms, Latvijā jau gadiem tiek veikti dažādi pasākumi, lai stiprinātu Latviešu valodas izmantojumu un mazinātu krievu valodas izmantošanu, piemēram, veikalos. Šo un citas lietas ir pamanījusi arī Krievija, kura gatavojot prasību ANO Starptautiskajā tiesā pret Latviju, Lietuvu un Igauniju par it kā diskriminējošu attieksmi pret krieviem.
@omeszurnals Gribas nosauties thx #cleangirlvibe #alfa ♬ original sound – Ome