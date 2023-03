Keita Midltone sarkanā mētelī un ar karalienes brošu apmeklē svinīgu pasākumu

FOTO. Īsta princese! Keita Midltone sarkanā mētelī un ar karalienes brošu ierodas svinībās: eksperti slavē viņu par drosmi un izcilu gaumi







40 gadus vecais Velsas princis Viljams un 41 gadu vecā Velsas princese Ketrīna Midltone parādījušies publikā skaisti saskaņotos tērpos. Britu iemīļotais karaliskais pāris nekad nekļūdās, kad runa ir par tērpiem, kuros viņi parādās svinīgos pasākumos. Šoreiz abi bija sapucējušies par godu Svētā Deivida dienai Vindzorā.

Keita bija izvēlējusies šim gadījumam sarkanas krāsas mēteli no zīmola “Alexander McQueen”. Savu tēlu viņa bija papildinājusi ar kleitu no “Juliette Botterill Millinery”, zābakiem no “Gianvito Rossi”, “Mulberry” somiņu un cimdiem no “Cornelia James”. Kā izsmalcināts aksesuārs Keitas galvā bija melnas krāsas cepure ar banti un spalvu.

Prinča Viljama mīļotā sieva nebija aizmirsusi arī par rotaslietām – viņa bija izvēlējusies lakoniskus auskarus ar briljantiem un unikālu piespraudi – tā savulaik piederēja Lielbritānijas karalienei Elizabetei II. Aizsaulē aizgājusī karaliene šo brošu ļoti mīlēja – tā viņai tika izgatavota 1960.gadā un viņa to bieži piesprauda pie apģērba dažādos oficiālos un svinīgos pasākumos. Modes eksperti komentēja, ka šoreiz Midltones tēls esot patiesi nevainojams.

Britu karaliskās ģimenes eksperti norādījuši, ka tas vien liecina, cik ļoti karaliene Elizabete II mīlējusi sava mazdēla sievu, jo ne kuram katram britu karaliskajā ģimenē bijusi tāda privilēģija – valkāt pašas karalienes rotaslietas. Bet Keitai bija – arī Elizabetes II dzīves laikā, prinča Viljama sieva šad un tad bija redzēta uzpucējusies ar karalienes rotaslietām, raksta izdevums “Daily Mail”.

Tāpat eksperti pamanījuši, ka beidzamajā laikā Keita Midltone biežāk izvēlas sarkanas krāsas apģērbus. Un viņi uzskata, ka tas ir saistīts ar to, ka tās ir viņas “klusās” atbildes Meganai Mārklai un princim Harijam par viņu izraisītajiem skandāliem saistībā ar britu karalisko ģimeni.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.