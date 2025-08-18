#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Kāda ir tava kafija, tēja un sula? Atklāta nepatīkama invāzija visos iemīļotajos dzērienos 0

LA.LV
18:20, 18. augusts 2025
Veselam Uzturs

Ja esat pamanījuši, ka jūsu tējai ir dīvaina garša, ziniet, ka tā nav piena vai ūdens kļūda. Lielākajā daļā tējas tasīšu slēpjas neparasta sastāvdaļa – sīki plastmasas gabaliņi, kas var iekļūt mūsu asinīs un audos.

Pētījumā, par kuru raksta tabloīds Metro, atklāts, ka tējas tasītē, kas pagatavota ar tējas maisiņu, ir mikroplastmasas pēdas, kuru apmērs var sasniegt pat 5 mm.

Taču ne tikai tēja ir piesārņota ar neskaitāmām plastmasas daļiņām. Saskaņā ar jaunu pētījumu, kas publicēts žurnālā Science of The Total Environment, cilvēki katru dienu patērē mikroplastmasu ikdienas dzērienos.

Kas ir mikroplastmasa?

Mikroplastmasa rodas no lielākām plastmasas daļiņām, kas lietošanas laikā noārdās vai netiek pareizi utilizētas. Tas ir līdzīgi kā ar mūsu ādu, kas laika gaitā atdala sīkas plēksnītes.

Tas var notikt gan lielā mērogā (piemēram, lauksaimniecības tehnika izmet plastmasas drupačas augsnē), gan mazākā mērogā, piemēram, plastmasas iepirkumu maisiņi, kas peld okeānā.

Kā mikroplastmasa nonāk mūsu organismā?

Mikroplastmasa un tās vēl mazākie radinieki – nanoplastmasa – tās izmēra dēļ viegli tiek ieelpota un sagremota. Tā sapinas augu saknēs un nonāk lauksaimniecības dzīvniekos, kas vēlāk nonāk mūsu lielveikalu stendos.

Daži pierādījumi liecina, ka mūsu āda var absorbēt mikroplastmasu, ja tā atrodas skaistumkopšanas līdzekļos vai apģērbā.

Vidējs tējas maisiņš ir izgatavots no polipropilēna, un zinātnieki iepriekš atklājuši, ka tas izdala aptuveni 1,2 miljardus mazu plastmasas gabaliņu uz vienu mililitru tējas.

