Analītiķi: 1010 dienu laikā krievi okupējuši mazāk nekā 1% Ukrainas teritorijas 0

LETA
18:30, 18. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievijas pilna mēroga iebrukuma pēdējo 1010 dienu laikā Krievijas karaspēks okupējis mazāk nekā 1% Ukrainas teritorijas, konstatējis ukraiņu monitoringa projekts “DeepState”, kas seko līdzi izmaiņām frontē.

Katastrofa ir tuvu: Ukraina rekordlielā ātrumā iznīcina Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcas – 12 dienās apturētas piecas
“Sākot no 2022.gada 12.novembra (okupētā platība šajā datumā – 108 651 kvadrātkilometrs) līdz šodienai (114 493 kvadrātkilometri), ienaidnieks ir okupējis 5842 kvadrātkilometrus Ukrainas teritorijas,” teikts ziņojumā.

“Tie ir 0,96781% no visas Ukrainas valsts teritorijas starptautiski atzītajās robežās,” norāda projekta analītiķi.

Pirmajās pilna mēroga iebrukuma dienās krieviem bija lieli panākumi. Taču, pateicoties ukraiņu uzbrukuma operācijām valsts ziemeļos, Harkivas un Hersonas apgabalos, izdevās atkarot lielāko daļu okupēto teritoriju.

Pēc 2022.gada 12.novembra ienaidnieks turpināja aktīvas uzbrukuma operācijas, kas ar nelieliem pārtraukumiem turpinās līdz pat šai dienai.
“Mēs ceram, ka šie skaitļi sasniegs mūsu amerikāņu partnerus, jo kaut kas matemātiski viņiem klibo,” norāda “DeepState”.

Šodien Vašingtonā gaidāma ASV un Ukrainas prezidentu Donalda Trampa un Volodimira Zelenska tikšanās.

Kopš piektdien Aļaskā notikušā Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina samita Rietumu mediji, atsaucoties uz anonīmiem avotiem, ziņojuši, ka Putins samitā solījis iesaldēt fronti Zaporižjas un Hersonas apgabalos, ja Ukraina izvedīs karaspēku no Doneckas apgabala.
Putina ideju Tramps izklāstījis pēcāk telefonsarunā Zelenskim, bet Ukrainas prezidents šo ideju noraidījis.

