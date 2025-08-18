Vasaras brīvlaiks sagrauj bērnu koncentrēšanos. Ko darīt vecākiem, pirms nav par vēlu? 0
Kad vasaras brīvlaiks tuvojas beigām, ģimenes visā valstī gatavojas atgriezties skolā. Lai gan jaunā mācību gada sākums daudziem ir aizraujošs laiks, daži skolēni cīnās ar koncentrēšanās grūtībām klasē.
Tas pastiprina izaicinājumus, ar kuriem daudzi bērni saskaras laikā, ko Sandra Loo, “UCLA Health” pediatriskās neiropsiholoģijas apmācības direktore, sauc par “vasaras slideni”.
“Daudzos pētījumos ir pierādīts, ka bērni vasaras laikā parasti zaudē aptuveni mēneša mācību apjomu,” skaidro Dr. Loo. “Tas parasti ir izteiktāk matemātikā nekā lasīšanā, un zaudējuma apjoms var būt lielāks augstākajās klasēs.”
Atgriešanās klasē pēc vasaras brīvlaika var būt grūta pielāgošanās. “Atgriešanās skolā dažkārt ir smaga, jo skola var būt atšķirīga, ar lielāku spiedienu un stresa līmeni,” saka Dr. Loo, kas pati ir viena bērna māte.
Kas izraisa neuzmanību?
Neuzmanība var izpausties dažādiem bērniem, un pēc Dr. Loo teiktā, tā bieži ir viens no pirmajiem simptomiem kaut kam dziļākam.
“Neuzmanība ir kā drudzis — tā ir vispārēja zīme. Tā rāda, ka kaut kas notiek, bet nesniedz konkrētu informāciju par pamata cēloni,” viņa skaidro.
Šie cēloņi var ietvert vides faktorus, piemēram, miega trūkumu, dzīvesvietas vai pārtikas nenodrošinātību, kā arī konfliktus ģimenē. Fiziskās veselības problēmas, attīstības kavējumi, mācīšanās grūtības un emocionāli izaicinājumi arī var veicināt neuzmanību.
“Jauniem bērniem, īpaši pamatskolā, tieši šajā laikā uzmanības problēmas, piemēram, ADHD vai mācīšanās grūtības, vēl var netikt identificētas,” saka Dr. Loo. “Tāpēc ideāli ir saprast, kas izraisa uzmanības problēmas, un pēc tam izmēģināt dažādas stratēģijas, lai tās uzlabotu.”
Lai atbalstītu šo mērķi un atvieglotu atgriešanos skolā, Dr. Loo iesaka dažādas stratēģijas bērnu koncentrēšanās uzlabošanai
Ieviest struktūru mācību gada sākumā
“Sāciet ar vairāk strukturētu vidi, organizētību un rutīnu, un tad skatieties, kā bērni pielāgojas vai uzņemas atbildību,” iesaka Dr. Loo.
Dr. Loo uzsver, ka struktūru vajadzētu pielāgot bērna vecumam.
Jaunākiem skolēniem viņa iesaka sadalīt lielākos uzdevumus mazākos soļos, izveidot īpašu mājasdarbu vietu ar minimālām novēršanām, izmantot pārvaldāmus laika blokus ar pārtraukumiem un izstrādāt darbības plānu — piemēram, secīgi veikt mājasdarbus.
“Kad bērni pāriet uz vidusskolu, viņi mācīsies veidot savu struktūru un rutīnu, lai vidusskolā varētu paši īstenot šīs stratēģijas. Visiem bērniem labāk klājas ar struktūru.”
Cīnīties par klases pielāgojumiem
Izglītības pielāgojumi — piemēram, sēdvieta pie skolotāja, pārvietošanās pārtraukumi, saīsināti uzdevumi, izceltas piezīmes un alternatīvas testēšanas vides — arī ir noderīgi. Dr. Loo uzsver, ka komunikācija ir būtiska, lai panāktu šos resursus.
“Vecāki un skolotāji sadarbojas, lai noskaidrotu, kas bērnam varētu darboties,” viņa skaidro. Atklāta sadarbība ir īpaši svarīga vecākiem skolēniem.
“Komunikācija starp vecākiem un skolotājiem — vai vecākiem un vecākiem skolēniem tieši ar skolotājiem — ir ieteicama,” saka Dr. Loo. “Domāju, lielākā daļa skolotāju uz to reaģēs un darīs, ko var, lai palīdzētu.”