VIDEO. Gatavojas Ziemassvētkiem? Uz balkona pieķerts mazs, bet ļoti atjautīgs zaglēns 0
Vietnē “TikTok” popularitāti ieguvis video, kas atmasko neparastu “noziegumu” uz kāda balkona.
Video autors raksta: “Pamanījām, ka mūsu āra lampiņas sāka pazust…” Izrādās – vaininieks bija vāvere, kas veikli lēkāja pa margām un no vienas līdz otrai malai zaga spuldzītes no gaismiņu virtenes.
Tikmēr komentāros lietotāji spriež, kāpēc vāverei kārojas zagt šīs spuldzes?
“Interesanti, ko viņa ar tām dara – varbūt gatavo savu Ziemassvētku eglīti!” prāto kāds lietotājs.
“Neviens neticētu, ja tu nebūtu to nofilmējis! Viņas tā dara – grauž cieto plastmasu, lai uzasinātu zobus. Dažām patīk arī vara vadi,” raksta cits.
“Kāds te noteikti iekārto ballīšu istabu,” domā nākamais.
“Ko gan viņa ar tām iesāks?” jautā viens. “Skaidrs, ka viņai pietrūka tikai viena, lai pabeigtu eglīti!” atbild otrs.
“Tas tāpēc, ka vāverēm vēl nav tehnoloģiju, lai pašām ražotu spuldzītes,” joko vēl kāds.
“Mums reiz bija līdzīga problēma – vāveres košļāja spuldzes un vadus, jo plastmasas pārklājumā izmanto soju, kas tām garšo,” zina teikt lietotājs.
Lai arī kāds būtu vāveres īstais plāns – Ziemassvētku dekors vai zobu asināšana, šis atgadījums pierāda, ka dzīvnieku video spēj pārspēt jebkuru komēdiju!