Foto: Ekrānuzņēmumi no “Instagram”, “Threads”

FOTO. Latvijā zināmākie tēti svin Tēva dienu un dalās sirsnīgos mirkļos ar bērniem 0

13:05, 14. septembris 2025
Šodien, Tēva dienā, sociālie tīkli čum un mudž no ģimeniskām fotogrāfijām, sirsnīgiem vārdiem un aizkustinošām atklāsmēm par tēva nozīmi bērnu dzīvēs. Arī Latvijas zināmākie cilvēki dalījušies ar īpašiem mirkļiem, fotogrāfijām un ierakstiem par šīs dienas nozīmi viņu dzīvēs.

Kamēr kāds no tēviem devies sēņu medībās, citam dienas plānos ietilpst burkānu talka. Vēl kāds dalās ar sirsnīgām atmiņām…

Lūk, ar ko sociālajos tīklos dalījušās mūsu slavenības!

Kaspars Daugaviņš

Foto: Ekrānuzņēmums no “Instagram”/Kaspars Daugaviņš

Artuss Kaimiņš

Foto: Ekrānuzņēmums no “Threads”/Artuss Kaimiņš

Aivis Ceriņš

Foto: Ekrānuzņēmums no “Instagram”/Aivis Ceriņš

Ansis Pūpols

Foto: Ekrānuzņēmums no “Instagram”/Ansis Pūpols

Jānis Šipkēvics

Foto: Ekrānuzņēmums no “Instagram”/Jānis Šipkēvics

Ainārs Šlesers

Foto: Ekrānuzņēmums no “Facebook”/Ainārs Šlesers

Sveicam visus tēvus Tēva dienā! Lai šī diena ir piepildīta ar siltām sarunām, mīlestību un īpašiem mirkļiem kopā ar bērniem!

