Māris Bruža: Tādu kvantumu pārvietot… visi izlūkdienesti to būtu pamanījuši 0
Zemessardzes kapteinis Māris Bruža TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” komentēja Vācijas medijos izskanējušo informāciju par iespējami masveidīgu Krievijas karaspēka izvietošanu Baltkrievijā, norādot, ka šādas ziņas, visticamāk, nav patiesas.
Kā informēja raidījuma vadītājs, Vācijas Kristīgi demokrātiskās savienības aizsardzības un ārpolitikas eksperts medijiem apgalvojis, ka Krievija Baltkrievijas teritorijā izvietojusi aptuveni 350–360 tūkstošus karavīru. Šis paziņojums izraisījis plašu rezonansi.
“Lietuvieši, mūsu kaimiņi, jau ir paspējuši pateikt, ka tā nav patiesība. Arī Latvijas rīcībā nav tādas informācijas,” uzsvēra raidījuma vadītājs.
Zemessardzes kapteinis Māris Bruža piekrīt, ka informācija ir nepatiesa. Pēc viņa teiktā, tik liela apjoma karaspēka pārvietošana būtu pamanāma visiem izlūkdienestiem.
“Varbūt viņš ir skatījies kaut kādus vecus datus no iepriekšējām “Zapad” mācībām. Jebkurā gadījumā tādu kvantumu pārvietot… visi izlūkdienesti to būtu pamanījuši. Ar neapbruņotu aci,” sacīja Bruža.
Viņš atgādināja arī par 2022. gada februāri, kad Krievijas spēki iebruka Ukrainā no Baltkrievijas teritorijas. Toreiz tika novērota aptuveni 60 kilometrus gara militārā kolonna, tomēr arī tad karavīru skaits bijis ievērojami mazāks par šobrīd minētajiem 350 tūkstošiem.
“Gan jau kaut kāds kārtējais, nezinu, reitingu celšanas pasākums,” pauda Zemessardzes kapteinis.