“Es viņiem sadošu pa muti!” Artuss Kaimiņš dalījies ar emocionālu stāstu par savu četrgadīgo dēliņu, kuram ir plāns, kā varētu uzvarēt Krieviju 1

10:41, 10. novembris 2025
Kokteilis Apbrīno

Ak, šie bērnu sapņi un bezrobežu iztēle! Vecāku lepnums allaž mijas ar smaidiem. Tā ir noticis arī Artusam Kaimiņam, kurš piedzīvojis interesantu sarunu ar savu četrus gadus veco dēliņu Kaupo. Tas ir par lieliem sapņiem un mieru pasaulē.

Artuss norāda, ka viņa dēls savā iztēlē esot supervaronis, kurš sēž “kara istabā”, kas patiesībā ir viesistaba ar dīvānu un rotaļlietām, un plāno grandiozus piedāvājumus. Te viņa jaunākais plāns, ar ko Artuss gatavs dalīties ar plašāku publiku.

“Kad Kaupo izaugs liels, viņš aizlidos uz krieviju ar savu super melno BMW mašīnu, kas ir lidojoša ar spārniem un kabriolets ar krāsainiem diskiem un sirsniņām. Bet ne jau viens pats, līdzi ņems mazo džipu un vēl divas mašīnas, un vēl kādu, – kaut kādu folksvāgenu. Nu, īsāk sakot grāvēju konvojs dosies.

“Es viņiem sadošu pa muti!” viņš saka, bet es zinu, ka tas bērna valodā nozīmē: “Es viņus pārmācīšu un iemācīšu būt labiem.”

Es saku: “Bet, dēliņ, krievijai ir tādas lielas superraķetes, apmēram 5000 gabalu, un tāpēc neviens viņiem neuzbrūk, jo, ja viņi tās izšaus tad visi varētu iet bojā. Arī viņi paši tai krievijā, jo viņiem ir vienalga.” Kaupo nepadodas! Viņš gudri atbild: “Tad jāsasit viņiem baterijas vai jāpārgriež vadi, lai nevar tās raķetes palaist!”

Loģika dzelžaina. Un nav melots. Un vēl labāk- viņš izgudros milzīgu vairogu, kas aizsargās mūs no raķetēm un lidmašīnām. “Tas būs tik liels, ka viss kas lidos saplīsīs uz pusēm un mums nevarēs trāpīt!”

Un pats labākais – Kaupo saka, ka jāuzbrūk visiem kopā! Latvijai un Eiropai un Ukrainai, Igaunijai un Romai un Lietuvai un Parīzei un arī Lego valstij (šeit zinātāji zinās, ka runa ir par Dāniju) – visiem. “Krievija nevarēs izturēt, ja visi kopā!”

Ak, šie bērnu sapņi! Kaupo jau tagad ir mazs pasaules glābējs ar savu iztēli. Kas zina, varbūt kādreiz viņš tiešām izgudros to lielo vairogu.

Ar bērna muti patiesība runā. Gribētu piebilst, ka mums mājās nav nedz tanku vai kara rotaļlietu vai to figūriņu. Supervaroņi kā Spider-Man vai Hulks neskaitās. Kara filmas vai ziņu kanālus arī neskatāmies.

Viss sākās ar jautājumu: “Tēti, kapēc pie mājām ir divi karogi? “Tas viens ir Ukrainas, bet otrs – mūsu Latvijas,” es atbildēju.

Un, ko jūs domājat par mūsu mazo stratēģi?”

