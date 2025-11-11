“Ar dusmīgiem onkuļiem nekur nebrauksim!” Sieviete ar maziem bērniem piedzīvo neadekvātus pārmetumus no taksista 34
Taksometrs vienmēr ir kā laimes spēle – nekad nezini, vai tas atbrauks laikā vai ļoti kavēsies. Iespējams, brauciens vispār tiks atcelts, un nāksies saukt nākamo taksīti. Tāpat nav zināms, vai šoferis pratīs sazināties valsts valodā, būs laipns vai, gluži pretēji, neapmierināts ar dzīvi, valsti un pašu pasažieri.
Pēdējam minējumam līdzīgu situāciju ar uzvedībā diezgan rupju taksistu piedzīvojusi kāda “Thread” lietotāja, kura vēlējās brauciena laikā bērna ratiņus ievietot automašīnas bagāžniekā. Sieviete raksta: “Šodien izsaucu Bolt Kids taksi. 3 mēnešniece savā autokrēsliņā un vēl līdzi mana lielā meita. Piebrauc taksists.
Es:Man vajadzēs ielikt ratus bagāžniekā.
T (aizkaitināts, kāpj ārā no auto): A jums viņi tīri?
Es: Šodien nekur neesmu braukusi.
T: A jums liekas, ka trotuārs ir tīrs?
Es: Man izsaukt citu taksi?
T: Man vienalga! Dariet, ko gribat!
Pateicu meitām, ka ar dusmīgiem onkuļiem nekur nebrauksim. Izsēdāmies un aizbraucām ar carshare. Ieliku 1. Es pārspīlēju vai tomēr nē?”
Diskusija turpinājās ar dažādiem pieredzes stāstiem, kuru, kā izrādās, nemaz nav mazums. Lūk, vēl viens no tiem: “Vienreiz, kad izsaucu Bolt Kids, taksis piebrauc, atveru durvis – krēsliņa nav. Jautāju pēc krēsliņa.
Šoferis: “Bagāžniekā ir! Tiešām vajag? Nopietni? Skatos, ka jums tikai 12 minūšu brauciens – ko ākstīties? Baigā vajadzība!” Bonusā šoferis uzsāka braucienu, pat neuzgaidot, kamēr meita krēsliņā apsēdīsies, kur nu vēl piesprādzēšu. Biju tiiik nikna! Ja vien būtu iespēja, ieliktu kaut 10×1 zvaigzni. Kāpēc par Booster ir jāmaksā paaugstināta maksa, ja tas bieži vien pat īsti nestrādā?”
Vēl kāda negatīva pieredze bijusi braucienā ar bērnu uz slimnīcu: “Joprojām nožēloju, ka neieliku 1 zvaigzni taksistei, kura mani ar 8-gadnieku izlika pie iebrauktuves Vienības gatves teritorijā, jo viņa, redz, nezinot, kas tur ar iebraukšanas maksām. Stiepu 30 kg pati līdz uzņemšanai.
P. S. Iebraukšana un izbraukšana 30 minūšu laikā ir par velti.”
Un vēl viens negadījums: “Šitāds dusmīgs onkulis man pagadījās, kad ar meitu un viņas mazo trīsriteņu skūteri no rīta uz dārziņu braucām. “A jums liekas, ka man tīrīt mašīnu pēc jūsu bērna skūtera ir bez maksas?”
Nevajadzēja toreiz man sēsties mašīnā pēc šī teksta, jo uz Vanšu tilta šoferis ieskrēja citā mašīnā, dusmīgi braucot. Es vēl stāvoklī biju. Turpat uz tilta lietū izsēdināja, pat nepārliecinoties, ka mums viss kārtībā – vienkārši izmeta no mašīnas. Bolt man, protams, naudu atgrieza, bet nepatīkami tāpat.”