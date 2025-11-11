Foto: LETA

“Jā, tā ir taisnība, mēs esam kopā!” Režisors Dreibergs interesantā vietā saticis savu jauno mīlestību 17

kokteilis.lv
10:45, 11. novembris 2025
Kokteilis Mīli

Kamēr latvieši ar dziļu aizkustinājumu un sajūsmu kinoteātros skatās režisora Dzintara Dreiberga jaunāko veikumu “Tīklā. TTT leģendas dzimšana”, tikmēr viņš pats bauda mīlestību. Žurnālam “Privātā Dzīve” viņš atklājis, kur abi iepazinušies.

10 lietas mājoklī, kas “apēd” tavu enerģiju
Lavrovs atgriežas “uz skatuves” ar pārsteidzošu paziņojumu par solījumu, ko ASV devušas Maskavai
Kārlis Streips: Šoreiz droši vien godājamai dzejniecei vienkārši vajadzēja paklusēt
Talantīgais režisors neslēpj, ka iepriekšējās attiecības izirušas un ka viņa dzīvē ienākusi jauna mīlestība.

Kā novēroja izdevums “Privātā Dzīve”, filmas “Tīklā. TTT leģendas dzimšana” pirmizrādē Dreibergs ieradās kopā ar jauno draudzeni, kuru sauc Emīlija Grinberga. Izrādās, viņa ir māksliniece, kas arī piedalījusies filmas tapšanā, bet abi iepazinušies pavisam citā vietā.

“Jā, tā ir taisnība, mēs esam kopā,” apstiprināja režisors.

“Mēs neiepazināmies filmēšanas laukumā. Tas notika pilnīgi citos apstākļos – volejbola laukumā. Esam radoši cilvēki ar lielu mīlestību pret sportu. Volejbols ir vēl viena lieta, kas mūs vieno,” izdevumam atklāja Dreibergs.

Savukārt izdevums “Kas jauns” ziņo, ka laimīgais pāris drīzumā kļūs par vecākiem.

Ekrānuzņēmums no “Instagram”

Plašāk lasi žurnāla “Privātā Dzīve” jaunākajā numurā!

Rīgas Latviešu biedrības namā notiek preses konference, kurā informē par filmu "Tīklā. TTT leģendas dzimšana"
