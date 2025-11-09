“Kad meita šo stāstīja, pat neticēju!” Degvielas uzpildes stacijā parādījusies noderīga iekārta 4
Sociālajos tīklos parādījies kāds attēls, kas izraisījis diezgan pamatotu pārsteigumu – vienā no degvielas uzpildes stacijām “Viada” uzstādīta īpaša ierīce, ko tautā jau nodēvējuši par “roltonu mašīnu”.
Komentētāji norāda, ka šādas ierīces Āzijas valstīs, īpaši Dienvidkorejā, ir visur – tās redzamas pat viesnīcās. Daži min, ka līdzīga iespēja pieejama arī speciālos Āzijas preču veikalos Latvijā, kur iespējams uz vietas pagatavot nūdeles ar dažādām piedevām.
Lai arī kāds skeptiski norāda, ka “šim speciāls aparāts īsti nav vajadzīgs – pietiktu ar karstu ūdeni”, citi atzīst, ka tas ir ērts risinājums, īpaši ceļā: šī ir laba alternatīva klasiskajam hotdogam vai burgeram.
Kāds komentētājs ar smaidu atzina, ka ātrās nūdeles ir viņa “guilty pleasure”, bet cita komentētāja piebilda, ka bērns jau zinājis par šādu automātu, taču viņa nav ticējusi.
Interesanti, ka līdzīga ierīce esot pamanīta arī citviet, piemēram, “Akropolē Alfa”, kas liek domāt, ka ātrās nūdeles varētu kļūt par jaunu trendu arī Latvijā.