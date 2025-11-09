Foto: Publicitātes foto/Latvijas Radio

“Kas to būtu domājis, ka Lauris var būt tik rupjš un māk tā lamāties…” Edijs Klaišis sasmīdina cilvēkus ar stāstu par Reiniku 0

21:52, 9. novembris 2025
“OPEN radošā centra” dibinātājs un vadītājs Edijs Klaišis parūpējies par veselīga humora devu sociālajos tīklos. Viņš dalījies ar savu sapni, kurā mūziķis Lauris Reiniks viņam mācījis dziedāt Ričija Rū dziesmas, taču dziedāšana viņam galīgi nav gājusi no rokas, tāpēc Reiniks esot kļuvis rupjš.

“Šonakt sapnī Lauris Reiniks man mācīja dziedāt Ričija Rū dziesmas. Man ne sū*a nesanāca, un viņš mani lamāja. Kas to būtu domājis, ka Lauris var būt tik rupjš un māk tā lamāties?” smejas Klaišis.

“A ja tā padomā, tad jebkurš cilvēks kļūtu rupjš, ja dzirdētu, kā es “dziedu”,” viņš piebilst.

Edija ieraksts ātri vien nonāca sociālo tīklu uzmanības centrā. Kāda ieraksta komentētāja atklāja, ka sapnī vedusi Zelenski ar vilcienu uz Bolderāju, bet cita pastāstīja savu taktiku bērnu audzināšanā – draudējusi viņiem, ka dziedās, ja viņu neklausīs.

Vēl kādai komentētājai sapnī nācies sastapties ar Miku Džegeru, kurš brīdī, kad viņa mēģinājusi dungot viņa dziesmas, teicis, lai viņa labāk nedzied.

Lācēns Ričijs Rū ir latviešu animācijas tēls un iemīļots maskots, kuru radīja producente Rūta Reinika-Preisa un viņas brālis, dziedātājs Lauris Reiniks. Tēls radīts 2021. gadā un attēlo sirsnīgu, atraktīvu lācēnu, kurš spēlē ģitāru, dzied, dejo un aizrauj bērnus ar saviem muzikālajiem piedzīvojumiem.

"Ričijs Rū pilsetā"
Tēmas
