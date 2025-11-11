“Atpūtas periods” – pēc atgriešanās no ārzemēm krieviem atslēgs sakarus dronu draudu dēļ 4
Krievijas varas iestādes plāno atslēgt mobilo internetu un īsziņas krievu SIM kartēm tiem, kuri atgriežas no ārzemēm. Šis ierobežojums būs spēkā 24 stundas pēc atgriešanās valstī. “Atpūtas periods” attieksies ne tikai uz SIM kartēm, kas ir izmantotas starptautiskā viesabonēšanā, bet arī uz tām, kas trīs dienas nav bijušas neaktīvas pat savas valsts ietvaros.
Pašlaik šis jauninājums jau ir spēkā attiecībā uz ārzemju SIM kartēm, kas parādās Krievijas tīklos, raksta MoscowTimes.
“SIM karšu “atpūtas perioda” ieviešana varētu tikt izmantota kā pretpasākums pret droniem, ko izmanto pret Krievijas infrastruktūras uzbrukumiem,” teicis Ņikita Daņilovs, Fly Drone izpilddirektors un dibinātājs. Vienlaikus viņš norāda, ka tikai “atpūtas periods” vien nenodrošina 100% aizsardzību pret droniem, kuriem ir nepieciešami arī elektroniski un fiziski pretpasākumi.
Līdzīgi un stingrāki pasākumi tiek izmantoti arī citās valstīs, īpaši tajās, kurās ir aktuālas bažas par nacionālo drošību un terorisma apkarošanu. Piemēram, ASV likums pieprasa SIM karšu īpašnieku identifikāciju; Izraēla ir ieviesusi stingras SIM karšu verifikācijas procedūras, īpaši konfliktu zonās; Indijā mobilais internets un zvani tiek bloķēti uz vairākām stundām pēc ierašanās valstī.