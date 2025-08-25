FOTO. Nikola Kidmena publicē ģimenes foto, bet acīgākie fani pamana to, ko aktrise parasti centusies slēpt 0
Aktrise Nikola Kidmena publicējusi “vasaras atmiņu” fotogrāfijas, kurās redzami viņas dabīgie cirtainie mati — fani steidza uzslavēt aktrisi par dabīgo izskatu, ko viņa parasti cenšas slēpt, publiski parādoties tikai ar kosmētiku un ieveidotām frizūrām, raksta DailyMail.com.
Viņas kolēģe no seriāla “Big Little Lies” Rīsa Viterpūna komentēja: “Paskaties uz tiem skaistajiem matiem!” Savukārt aktrise Džoija Kinga no filmasA Family Affair” piebilda: “Tās lokas ir tik skaistas.”
Arī fani dalījās sajūsmā: “Tie viļņi, ak dievs, jāāā!” un “Mīlu tavus dabīgos matus.”
Publiskotajos kadros redzamas arī ļoti retas fotogrāfijas ar Kidmenas meitām — Sandi Rouzu (17) un Feitu Margarētu (15), kuras viņa audzina kopā ar vīru, mūziķi Kītu Urbanu.
Kidmenai ir arī divi adoptēti bērni ar bijušo vīru Tomu Krūzu — Konors un Izabella, taču kopā ar viņiem viņa sabiedrībā sen nav redzēta.
Pie fotogrāfijām aktrise rakstīja: “Vasaras atmiņas! Tagad atpakaļ uz skolu.”
Bildēs bija redzama arī Nikolas jaunākā māsa, 55 gadus vecā žurnāliste un TV vadītāja Antonia.
Tikmēr pati Kidmena vasaras laikā bija aizņemta filmējoties gaidāmajā filmas “Practical Magic” turpinājumā kopā ar Sandru Buloku, taču kadrus no filmēšanas neatklāja.
Intervijā nesen viņas meita Sandi Rouza atzina, ka viņai patīk, ja vienaudži nezina, ka viņas vecāki ir slaveni: tas palīdzot veidot patiesas draudzības bez aizspriedumiem.