"Šis man šķiet pretīgi un nožēlojami." Aivi Ceriņu Rīgas centrā pārsteidz redzētais kāda veikala skatlogā
TV personība un pasākumu vadītājs Aivis Ceriņš Rīgā sastapies ar nepatīkamu pārsteigumu. Viņš nejauši veikala skatlogā ieraudzīja kaut ko, kam, viņaprāt, tur nevajadzētu atrasties.
“Skaistā Rīga tuvojas Ziemassvētkiem, Ekonomikas ministrija, skaista arhitektūra. Nejauši vienkārši stāvēju, gaidu, un ieraugu skatlogā zābakus. Šādus tirgo Rīgā vēl joprojām. Skatlogā – russian. Kaut kāds pilnīgs marazms. Veikals “Anita” – šūšanas darbi un tā tālāk,” video saka Ceriņš.
Kopš kara Ukrainā Latvijā pastiprināti cenšas stiprināt latviskumu gan valodas, gan kultūras jomā, atgādinot par nacionālajām vērtībām un tradīcijām. Tomēr šie centieni ne vienmēr nes gaidītos rezultātus, jo liela daļa Latvijas iedzīvotāju ir krievi, kuru kultūras un valodas paradumi dažkārt atšķiras no latviskajām normām, ar ko varētu skaidrot arī skatlogā izliktos zābakus.
Ko par to domā komentētāji?
“Jā. Pastalas tur iederētos, būtu skaisti.”
“Neizbēgams fakts – krieviem arī ziemā salst kājas.”
“Piekrītu! Pretīgi un nožēlojami!”
Šis man šķiet pretīgi un nožēlojami. pic.twitter.com/Rwq6igPayp
— Aivis Ceriņš (@CerinsAivis) December 17, 2025