TESTS. Atrodi pazudušos burtus darbības vārdos un uzzini, vai varētu pretendēt uz desmitnieku 0

Pārbaudi sevi ātrajā valodas testā! Tev priekšā būs darbības vārdi, kuros iztrūks viens vai divi burti. Tavs uzdevums ir izvēlēties pareizos atbilžu variantus, lai beigās iegūtu desmitnieku.

Katrs precīzs trāpījums dos vienu punktu.

Gatavs?

Sākam!

Izbeidz__t bļaustīties!

1 no 11
