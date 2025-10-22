“Vienīgā kļūda, ko es izdarīju – es izslēdzu telefonu.” Kuldīgā mirušās Luīzes mamma atceras notikušo 64
Oktobra sākumā Kuldīgā notika traģisks notikums, kura laikā 21 gadu veca jauniete, iespējams, saindējās ar sintētiskajām narkotikām un mira. LTV Ziņu dienestam, mirušās Luīzes Bergmanes mamma Līga atklāj, ka viņas meita nekad nelietoja alkoholu un nekad arī nav bijusi narkomāne.
Luīzes mamma Līga atceras traģisko rītu, kad uzzinājusi, kas noticis. No rīta plkst. 5.36 viņai zvanījusi meitas draudzene, ar kuru Luīze kopā lietojusi tabletes. Zvanu viņa diemžēl nedzirdēja. Neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai ziņa tika dota vēlāk, pēc vairāk nekā stundas.
Vēlāk noskaidrojās, ka Luīze bija apēdusi vairāk nekā vienu tableti.
Līga arī ārstiem esot vaicājusi par to, kāpēc sintētiskās narkotikas uz cilvēkiem iedarbojas dažādi.
“Es prasīju ārstiem, kāpēc tā ir, kad viens otrs ir pilnīgi tikai noreibis no tā un viss, viņš ir fiziski aktīvs pēc tam un viss kārtībā. Un Luīzei tik ļoti tā, ka pilnīgi koma. Ārsts teica, ka aptiekās visas tabletītes ražo pilnīgi precīzi. Šīs vienkārši samuļļā kaut kā un te tās devas ir haotiskas,” norāda meitenes mamma.
Luīze internetā bija iepazinusies ar Raienu no Amerikas, un abu jūtas strauji uzplauka. Februārī viņš atbrauca uz Latviju lūgt Līgas meitas roku. 7. oktobrī Luīzei bija paredzēts doties uz Ameriku pie Raiena, taču 6. oktobrī bija Luīzes bēres.
Līga stāsta, ka uzzinot par Luīzes saindēšanos ar sintētiskajām narkotikām, Raiens pēc iespējas ātrāk ieradās Latvijā, lai būtu klātesošs meitenei slimnīcā. “Tā kā filmās – ieiet [red. –Raiens] Luīzes palātā, pajautā, vai drīkst mūziku klausīties, ieliek austiņu sev, otru austiņu Luīzei, sēž blakus, tur roku, raud, lācīti atnesa, klāt nolika,” atceras Līga.
Luīze pēc savas nāves kļuva par orgānu donoru, taču Līga atzīst, ka viņu nepatīkami pārsteiguši vairāki komentāri internetā: “Par to, ka narkomānes orgāni vai būs derīgi citiem? Bet viņa nebija narkomāne, viņa pat alkoholu nelietoja. Es ļoti priecājos, ka tie pieci cilvēki dzīvo.”
Luīze bija Līgas vienīgais bērns. Viņa mācījās klavierspēli mūzikas skolā un apmeklēja mākslas skolu. Līga mēdza savu meitu dēvēt par Dieva dāvanu, uzsverot ka māksla meitenei nozīmēja visu. Līga atklāj, ka Luīzes istabā joprojām viss ir kā pirms traģēdijas. Tā glabā spēcīgas atmiņas par kopīgi pavadīto laiku, ceļojumiem un sarunām.