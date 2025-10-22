Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto-LETA

Letāla avārija pie Strenčiem: pa šosejas malu izsvaidītas darba mantas – ķivere, slota, lāpsta un mērinstrumenti 0

LA.LV
21:44, 22. oktobris 2025
Ziņas Latvijā

Trešdienas, 22. oktobra, agrā rītā Valmieras novada Plāņu pagastā uz A3 šosejas notika smaga avārija ar traģiskām sekām. Apgāžoties transportlīdzeklim, bojā gāja 2005. gadā dzimis jaunietis, bet vēl trīs cilvēki ar traumām tika nogādāti slimnīcā, vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”. Negadījums notika uz šosejas Inčukalns-Valmiera-Igaunija robeža, aptuveni 101. kilometrā, netālu no Strenčiem.

Kā vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”, transportlīdzeklis, kravas busiņš, bija devies Rīgas virzienā. Pēc transportlīdzekļa atstātajām pēdām uz ceļa redzams, ka tas saslīdēja līkumā, nobrauca no asfalta un, vairākkārt apmetoties, piezemējās grāvī ar automašīnas riteņiem uz augšu.

No samīcītā busiņa pa šosejas malu un grāvi izsvaidītas darba mantas, ķivere, slota, lāpsta un mērinstrumenti.

CSDD ceļu satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis TV3 raidījumam norāda, ka trešdienas rīts Latvijas ziemeļos sācies ar apledojumu vairākos ceļu posmos. Viņš skaidro, ka temperatūra naktī pazeminājās, un vietām, īpaši meža rajonos, uz ceļa veidojās plāna ledus kārta. Tur, kur ir klajums, ceļš var būt sauss, bet 100 metrus tālāk mežā jau slidens. Irbītis norāda, ka ceļi tiek kaisīti, taču tie tāpat var būt slideni.

Vietējie iedzīvotāji CSDD drošības ekspertam norādīja, ka avārijas vietā no rīta valdījusi migla, kas nosēdās uz ceļa un veidoja apledojumu. Lai gan transportlīdzeklis bija aprīkots ar ziemas riepām, tās bija nokalpojušas, un, iespējams, arī kļuva par vienu no traģēdijas iemesliem.

