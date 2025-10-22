Foto: Freepik.com

Lūdzu, lūdzu, kaut es būtu viens no viņiem: cilvēki, kas dzimuši šajos trijos datumos, tiek uzskatīti par visgudrākajiem pasaulē 0

LA.LV
19:59, 22. oktobris 2025
Kokteilis Horoskopi un mistika

Vai tiešām dzimšanas datums var ietekmēt to, cik gudri esam? Daudzi numerologi, astrologi un pat mistiķi ir pārliecināti – jā. Viņi uzskata, ka noteiktos datumos dzimušie cilvēki no dabas saņem īpašu prāta asumu, zinātkāri un spēju redzēt pasauli plašāk nekā citi. Šie cilvēki bieži izceļas ar oriģinālu domāšanu, neparastu intuīciju un prasmi atrisināt uzdevumus, ar kuriem citi netiek galā.

Interesanti, ka šādu izcilu spēju izpausme nav atkarīga no augstākās izglītības vai akadēmiskā ceļa – dažkārt pietiek vien ar dabisku talantu un vēlmi nepārtraukti pilnveidoties. Tieši tāpēc dzimšanas datums var kļūt par vienu no norādēm, ka cilvēks pieder pie retās un izcilās prātu kategorijas.

Kas jāatceras par šo materiālu – horoskopiem un ar ezotēriku saistītām lietām ir tikai izklaidējošs raksturs, tāpēc aicinām savus ikdienas lēmumus pieņemt, balstoties uz racionāliem apsvērumiem.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

