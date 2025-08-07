Organizatori atver biļešu tirdzniecību uz Dziesma dejo. Deja skan ģenerālmēģinājumu 0
No šodienas ir iespēja iegādāties biļetes uz “DZIESMA DEJO. DEJA SKAN” dejas eposa “DÜNA” ģenerālmēģinājumu Mežaparka Lielajā estrādē 7.augustā 21.30.
8. un 9. augustā Mežaparka Lielajā estrādē norisināsies vērienīgais dejas eposs “DÜNA”, kas apvieno vairāk nekā 8000 dalībnieku – dejotājus, dziedātājus, folkloristus un laikmetīgās dejas pārstāvjus no Latvijas un 11 ārvalstīm. Šoreiz projektā izceļama arī ārvalstu latviešu interese – 24 kolektīvi no 11 valstīm, kopā ap 400 diasporas dejotāju un dziedātāju, kas, gluži tāpat kā Latvijas kolektīvi, izpilda vienotu repertuāru, nevis atsevišķi sagatavotas dejas. Kopumā uzvedumā piedalīsies 365 kolektīvi, no Latvijas un citām Eiropas valstīm.
Dejas eposa “DÜNA” režisoriskā līnija balstīta likteņupes Daugavas stāstā – senākajos rakstos dēvētā arī par Dūnu –, kas simboliski savieno cilvēkus, likteņus un vēsturisko atmiņu. Stāsts, kas tiek izstāstīts caur deju, dziesmu, folkloru un mūsdienu kustību, ir uzveduma emocionālais kodols.
Tā kā uzveduma režisoriskā vadlīnija ir likteņupe DÜNA un kā zināms, visas upes tek uz jūru, scenogrāfs Aigars Ozoliņš ir tematiski iezīmējis Baltijas jūru Mežaparka bruģētajā laukumā starp skatītājiem un dejotājiem, kur taps 850 kvadrātmetru liels baseins. Tas ir viens no ievērojamākajiem scenogrāfijas elementiem.
Dziesma dejo. Deja skan radošā komanda uzsver, ka DÜNAS dvēselīte ir dzīvā mūzika. Viss uzvedums notiek tikai dzīvās mūzikas pavadījumā, ko nodrošina mūziķu grupa Uģa Prauliņa vadībā. Pasākuma muzikālais vadītājs Uģis Prauliņš ir izveidojis vienotu skanējumu visiem 34 uzveduma priekšnesumiem, kas ir pielāgoti mūsdienām, bet saglabājot orģinālu un respektējot dejotājus, jo ir noteikti atskaites punkti, pēc kā orientējās horeogrāfijā.
Dejas eposa ”Düna” radošā komanda:
Edžus Arums – idejas autors, producents,
Uģis Prauliņš – muzikālās daļas vadītājs,
Mārtiņš Klišāns – mākslinieciskais vadītājs, virsdiriģents,
Agris Daņiļevičs – mākslinieciskais vadītājs, horeogrāfs, virsvadītājs,
Ilze Jakubovska – režisore,
Aigars Ozoliņš – scenogrāfs.
Mūziķu un solistu sastāvs:
Uģis Prauliņš – taustiņinstrumenti, muzikālais vadītājs Kristīne Kalniņa – vokāls, vijole, Ilze Grunte – 12 stīgu ģitāra, Kristīne Ādmine-Liepa – kokle, Artis Orubs – sitaminstrumenti , Andris Grunte – bass, Otto Trapāns – vijole, Edgars Kārklis – pūšamie instrumenti, perkusijas, Andis Klučnieks – flauta, Rihards Goba – elektriskā ģitāra, Jānis Pelše – taustiņinstrumenti, Kaspars Gulbis – akardeons
Solisti:
Zigfrīds Muktupāvēls, Jānis Stībelis, Ieva Akuratere, Edgars Kārklis, Kristīne Kalniņa, Alise Baumane, Aleksandra Špicberga, Gunārs Klāvs Gaumigs, Arnis Veisbārdis
Virsdiriģenti: Mārtiņš Klišāns , Ints Teterovskis, Romāns Vanags.