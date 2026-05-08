FOTO. VIDEO. “Agresors neļauj nodzēst ugunsgrēku.” Pēc dronu nogāšanās pie Čornobiļas AES paplašinās meža ugunsgrēks 3
Ukrainā pēc dronu nogāšanās netālu no Čornobiļas atomelektrostacijas (AES) piektdien izcēlies liels meža ugunsgrēks, paziņojušas Ukrainas varasiestādes. Radiācijas līmenis notikuma vietā ir normas robežās, ziņoja varasiestādes, piebilstot, ka ugunsdzēsēji cenšas ierobežot liesmas.
Teritorija ap Čornobiļas AES ir lielā mērā pamesta kopš katastrofas 1986. gada 26. aprīlī. Tas bija lielākais civilās kodolenerģētikas negadījums, kāds noticis. Kopš tā laika teritorijā izveidots dabas rezervāts.
Ugunsgrēks izcēlās
sociālajā tīklā “Facebook” paziņoja dabas rezervāta direktors Deniss Nesterovs. Viņš nenorādīja dronu izcelsmi.
Tikmēr Čerņihivas apgabala kara administrācijas vadītājs Vjačeslavs Čauss ziņoja, ka ugunsgrēks ir izplatījies jau 40 kvadrātkilometru platībā. “Agresors neļauj nodzēst ugunsgrēku. Viņu droni nepārtraukti riņķo virs teritorijas,” viņš piebilda.
Krievijai atkārtoti iebrūkot Ukrainā 2022. gada februārī, Krievijas armija ieņēma Čornobiļas AES, bet pēc dažām nedēļām atkāpās.
Ukraina vairākkārt apsūdzējusi Maskavu par uzbrukumiem Čornobiļas AES un citām Ukrainas atomelektrostacijām un brīdinājusi, ka Maskavas triecieni draud izraisīt jaunu katastrofu.
2025. gada februārī Krievijas drona trieciena rezultātā izveidojās caurums kupolā, kas novērš radiācijas noplūdi no Čornobiļas AES.
Dienests saņēmis informāciju no Ukrainas atbildīgās iestādes par mežu ugunsgrēku Čornobiļas rezervātā.
VVD Radiācijas drošības centrs norāda, ka nepārtraukti uzrauga radiācijas monitoringa mērījumus Latvijā un citās valstīs, kā arī seko līdzi situācijai.
Dienestā skaidro, ka ugunsgrēki mežu teritorijās ap Čornobiļas atomelektrostaciju (AES) ir notikuši arī iepriekšējos gados. Līdzšinējā pieredze liecina, ka šādi ugunsgrēki nav radījuši ietekmi uz radiācijas līmeni Latvijā.
A powerful fire broke out in the Chernobyl Exclusion Zone in Ukraine – more than 1,100 hectares of forest are burning. The situation is complicated by dry weather, strong winds, and the danger of mines in certain areas, claim local emergency services. pic.twitter.com/Yfg8ZKfli5
☢️ As of 17:30, the level of gamma radiation is within normal limits throughout the country
The elimination of a large-scale fire in the Chernobyl Exclusion Zone is still ongoing. pic.twitter.com/4yw4OIWPKr
🚨 NUCLEAR ZONE ON FIRE: 1,100 HECTARES ABLAZE IN CHERNOBYL. ☢️🔥🌲
A massive forest fire has broken out in the Chernobyl Exclusion Zone.
1,100+ hectares destroyed so far.
Heavy smoke is heading directly toward Belarus, where residents are being told to wear respirators.… pic.twitter.com/nYEZwa1iFS
