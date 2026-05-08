Satraukums Liepājā: “Neste” klientiem bākās var būt ielieta nepareizā degviela! 4
Kāds portāla liepajniekiem.lv lasītājs pamanījis, ka degvielas uzpildes stacijā “Neste” Raiņa ielā, iespējams, kāds tīši samainījis degvielas uzpildes pistoles marķējumu. “Uz melnās pistoles ir 95. benzīna marķējums, bet uz zaļās – D marķējums. Kādam var nejauši ielieties benzīns dīzeļa bākā,” ziņo iedzīvotājs.
Portāls sazinājās ar kompāniju “Neste Latvija”, kas nekavējoties pārbaudīja šo informāciju, un tā apstiprinājās.
Secināts, ka tā bijusi nevis ļaunprātība, bet cilvēciska kļūda.
“Kļūda attiecās tikai uz diviem degvielas uzpildes pistoles marķējumiem vienā stacijā, un problēma tika nekavējoties novērsta. Lai nodrošinātu drošu degvielas uzpildi mūsu klientiem, pēc tam veicām pārbaudi visās pārējās “Neste” stacijās Liepājā un pārliecinājāmies, ka līdzīgi gadījumi netika konstatēti,” informē “Neste Latvija” pārstāve Ilze Pērkone.
“Neste Latvija” izsaka pateicību klientiem, kuri ir vērīgi un ziņo par jebkādām iespējamām problēmām, kas pamanītas degvielas uzpildes stacijas apmeklējuma laikā, jo tas ļauj uzņēmumam nekavējoties veikt nepieciešamās korektīvās darbības.