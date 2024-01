FOTO: Igor Sushko/Twitter

FOTO, VIDEO. Vien 35 kilometrus no Igaunijas robežas naktī uz svētdienu izcēlies ugunsgrēks Krievijas dabasgāzes terminālā







Ziņa papildināta plkst. 13.50.

Naktī uz svētdienu Krievijas Ustjlugas ostā izcēlies ugunsgrēks uzņēmumam “Novatek” piederošajā dabasgāzes terminālā, paziņojis Ļeņingradas apgabala gubernators Aleksandrs Drozdenko.

Tikmēr Ukrainas izlūkdienesti ziņo, ka veikuši lidrobotu uzbrukumu Ustjlugas ostai.

Drozdovs apgalvo, ka ugunsgrēkā cietušo nav un ka viss personāls ticis evakuēts.

Par ugunsgrēka cēloņiem gubernators nekādu informāciju nesniedza, taču paziņoja, ka Kingisepa rajonā izsludināts paaugstinātas gatavības stāvoklis.

Tikmēr lietotnes “Telegram” kanāls “Ostorožno, Novosti” vēsta, ka neilgi pirms ugunsgrēka sākuma Kingisepa rajona iedzīvotāji aptuveni 35 kilometrus no Ustjlugas dzirdējuši lidrobotus.

Par iedzīvotāju dzirdētajiem lidrobotiem un sprādzieniem ziņo arī “Telegram” kanāli “Baza” un “Shot”.

Savukārt tīmekļa izdevums “Fontanka” vēsta, ka neilgi pirms ugunsgrēka krievu pretgaisa aizsardzības sistēma fiksējusi divus bezpilota lidaparātus, kas lidojuši Sanktpēterburgas virzienā, bet tad mainījuši kursu un devušies uz Kingisepa rajonu.

“Fontanka” raksta, ka uzbrukums terminālam noticis ap plkst.3.20 (ap plkst.2.20 pēc Latvijas laika) un ka tā rezultātā eksplodējis viens no gāzes rezervuāriem.

Savukārt Krievijas totalitārā režīma kontrolētā aģentūra “RIA Novosti” vēsta, ka lidrobota acīmredzami aizdedzinātā rezervuāra ietilpība esot 100 kubikmetri.

Tikmēr “Novatek” paziņojis, ka ugunsgrēku izraisījis “ārējs faktors”.

Avots Ukrainas drošības dienestos izdevumam “Ukrainska Pravda” pavēstījis, ka Ukrainas Galvenā izlūkošanas pārvalde (GUR) un Ukrainas Drošības dienests (SBU) naktī uz svētdienu veikuši lidrobotu uzbrukumus ne tikai dabasgāzes terminālim Ustjlugā, bet arī krievu militārajiem objektiem Smoļenskā, Tulā un Orlā.

Cits avots bruņotajos spēkos pavēstījis, ka uzbrukumu Ustjlugas ostai organizējis SBU.

Ustjlugā cita starpā tiek pārstrādāta degviela, kura tiek piegādāta Krievijas armijai.

Ukraina šonedēļ iepriekš jau uzņēmās atbildību par uzbrukumiem divām naftas noliktavām Krievijā, tajā skaitā kādai noliktavai, kas atrodas Ļeņingradas apgabalā. Otrais uzbrukums naftas bāzei Ukrainas pierobežā esošajā Brjanskas apgabalā izraisīja milzu ugunsgrēku.

Ar video tērzēšanas platformā “X” dalījies Antons Geraščenko, norādot: “Krievijas mediji pagājušajā naktī ziņo par bezpilota lidaparāta uzbrukumu “Novatek” rūpnīcai Ļeņingradas apgabalā. “Novatek” rūpnīca apstrādā stabilu gāzes kondensātu, galaprodukti ir eļļa, petroleja, dīzeļdegvielas frakcija un mazuts. Rūpnīca atrodas piekrastes zonā, blakus specializētam terminālim, kur produkti un gāzes kondensāts tiek iekrauts kuģos un nosūtīts eksportam (un nauda tika izmantota kara ar Ukrainu finansēšanai).

Russian media report a drone attack on Novatek plant in Leningrad region last night. The Novatek plant in Ust-Luga processes stable gas condensate, the final products being oil, kerosene, diesel fraction and fuel oil. The plant is located in the coastal zone, next to a… pic.twitter.com/pUpCoM3ikg — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 21, 2024

🔥 Novatek LNG terminal at the Ust-Luga Port west of St. Petersburg, after Ukrainian drones traveled over 1,100km unimpeded through Russian airspace and bombed it. pic.twitter.com/3zV9X7ave6 — Igor Sushko (@igorsushko) January 21, 2024

Heavy explosions and large fires in the Leningrad Region, Russia, almost 900km from the Ukrainian border. According to the governor of the Leningrad region, the facilities of the Novatek natural gas company are compromised. Locals reported that they heard the sounds of drones… pic.twitter.com/wioj0BNugv — (((Tendar))) (@Tendar) January 21, 2024