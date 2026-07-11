FOTO. Žigis mainījis savu vizuālo tēlu – grūti pat atpazīt, lai gan mainījies tikai viens sīkums 0
Ceļotājs un satura veidotājs Žigis pārsteidzis savus sekotājus ar negaidītām pārmaiņām izskatā. Lai gan šķietami mainījies tikai viens neliels elements, ar to pilnīgi pietiek, lai atzītu, ka pirmajā brīdī viņu ir visai grūti atpazīt.
Ar jauno izskatu Žigis redzams fotogrāfijā, ar kuru platformā Facebook dalījies lapā “Žiga ceļojumi. Nu un pārējā figņa”. Pie attēla pievienots lakonisks, bet asprātīgs komentārs: “Jauna pričene – Rasels Krovs!”
Jau ierasts, ka Žigis sociālajos tīklos regulāri dalās ne tikai ar ceļojumu piedzīvojumiem, bet arī ar humoristiskiem ierakstiem un pašironiju. Arī šoreiz viņš jauno tēlu pasniedzis ar sev raksturīgo humora izjūtu, salīdzinot sevi ar aktieri Raselu Krovu.
Lai gan izmaiņas ir pavisam nelielas, tās vēlreiz apliecina, cik ļoti cilvēka kopējo izskatu var mainīt viena detaļa – šajā gadījumā jauna frizūra. Tieši tādēļ jaunā fotogrāfija ātri piesaistījusi sekotāju uzmanību.