Foto: Žiga ceļojumi/instagram

FOTO. Žigis mainījis savu vizuālo tēlu – grūti pat atpazīt, lai gan mainījies tikai viens sīkums 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
12:22, 11. jūlijs 2026
Kokteilis Apbrīno

Ceļotājs un satura veidotājs Žigis pārsteidzis savus sekotājus ar negaidītām pārmaiņām izskatā. Lai gan šķietami mainījies tikai viens neliels elements, ar to pilnīgi pietiek, lai atzītu, ka pirmajā brīdī viņu ir visai grūti atpazīt.

Veselam
Onkologs nosauc lietas, kas var palielināt vēža risku: dažas no tām atrodamas gandrīz katrā virtuvē
Veselam
Kā saprast, ka tuvojas infarkts? Pazīmes, kuras nedrīkst norakstīt uz stresu, nogurumu vai kuņģi
Kokteilis
Ja esi dzimis kādā no šiem četriem mēnešiem, tavs sargeņģelis ir īpaši spēcīgs
Lasīt citas ziņas

Ar jauno izskatu Žigis redzams fotogrāfijā, ar kuru platformā Facebook dalījies lapā “Žiga ceļojumi. Nu un pārējā figņa”. Pie attēla pievienots lakonisks, bet asprātīgs komentārs: “Jauna pričene – Rasels Krovs!”

Jau ierasts, ka Žigis sociālajos tīklos regulāri dalās ne tikai ar ceļojumu piedzīvojumiem, bet arī ar humoristiskiem ierakstiem un pašironiju. Arī šoreiz viņš jauno tēlu pasniedzis ar sev raksturīgo humora izjūtu, salīdzinot sevi ar aktieri Raselu Krovu.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
VIDEO. “Tas uz laimi!” Edgars Rinkēvičs negaidīti parādās īstajā vietā un īstajā laikā
Vēl piektdien viņš viesojās Kijivā… Pēkšņi mūžībā devies ASV senators Lindsijs Greiems
ASV veic plašus triecienus Irānā, Teherāna paziņo par Hormuza šauruma slēgšanu

Lai gan izmaiņas ir pavisam nelielas, tās vēlreiz apliecina, cik ļoti cilvēka kopējo izskatu var mainīt viena detaļa – šajā gadījumā jauna frizūra. Tieši tādēļ jaunā fotogrāfija ātri piesaistījusi sekotāju uzmanību.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
“Vēl Ziemassvētkos par Modra suņiem parunājiet,” sabiedrība pretrunīgi vērtē Žiga izteicienus
Kokteilis
“Liepāja ir gaismas gadus priekšā!” Žigis nonāk Austrālijas slimnīcā un piedzīvo šoku
Kokteilis
VIDEO. “Pasēdēšu ārā līdz rītam!” Komisko Žigi sagaida viens pārsteigums pēc otra
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.