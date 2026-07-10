Kā saprast, ka tuvojas infarkts? Pazīmes, kuras nedrīkst norakstīt uz stresu, nogurumu vai kuņģi 0
Infarkts ne vienmēr sākas kā filmās — ar pēkšņu saķeršanos pie krūtīm un nokrišanu uz zemes. Dažreiz pazīmes ir daudz klusākas: spiediens krūtīs, neparasts nogurums, slikta dūša, elpas trūkums vai sāpes, kas izstaro uz roku, muguru, kaklu vai žokli.
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Tieši tāpēc infarktu var sajaukt ar stresu, gremošanas traucējumiem, panikas lēkmi vai vienkāršu pārslodzi. Taču ir simptomi, kurus labāk uztvert nopietni.