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Kā saprast, ka tuvojas infarkts? Pazīmes, kuras nedrīkst norakstīt uz stresu, nogurumu vai kuņģi 0

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LA.LV
21:05, 10. jūlijs 2026
Veselam Dzīvesveids

Infarkts ne vienmēr sākas kā filmās — ar pēkšņu saķeršanos pie krūtīm un nokrišanu uz zemes. Dažreiz pazīmes ir daudz klusākas: spiediens krūtīs, neparasts nogurums, slikta dūša, elpas trūkums vai sāpes, kas izstaro uz roku, muguru, kaklu vai žokli.

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Tieši tāpēc infarktu var sajaukt ar stresu, gremošanas traucējumiem, panikas lēkmi vai vienkāršu pārslodzi. Taču ir simptomi, kurus labāk uztvert nopietni.

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