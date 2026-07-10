Ja tev pieder kāda no šīm automašīnām, tu esi izdarījis drošu izvēli 0
Izvēloties automašīnu, cilvēki parasti skatās uz cenu, degvielas patēriņu, nobraukumu un to, vai “nebūs regulāri jādzīvo servisā”. Taču ir vēl divi ļoti svarīgi jautājumi – cik drošs šis auto ir avārijas gadījumā un cik uzticami tas kalpos pēc vairākiem gadiem.
Latvijā populāro auto sarakstos jau gadiem regulāri parādās Toyota, Škoda, Volkswagen, Volvo un citi labi zināmi zīmoli. Latvijas jauno auto tirgū pēdējos gados starp pieprasītākajiem zīmoliem minēti Toyota, Škoda un Volkswagen, bet lietoto auto tirgū ļoti pieprasīti ir, piemēram, Volvo XC60, Volkswagen Golf un BMW 320.
Tāpēc apkopojām vairākus Latvijā bieži sastopamus modeļus, kurus drošības testi un auto eksperti bieži izceļ kā prātīgu izvēli. Protams, lietotam auto vienmēr izšķirošs ir konkrētā auto stāvoklis, servisa vēsture, rūsas pazīmes un iepriekšējie remonti, taču šie modeļi kopumā nav nejauši iekarojuši labu reputāciju.