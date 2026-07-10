“Labāk nopirkšu gaļu!” Tā noteikti padomāsiet arī jūs, uzzinot, cik populārā Latvijas veikalā maksā puskilograms kartupeļu biezeņa… 0
“TikTok” lietotāja @jelenaspaskova publicējusi video, kas īsā laikā izraisījis dzīvu diskusiju par pārtikas cenām. Video redzams, ka veikalā “Hartvik” 500 gramu kartupeļu biezeņa maksā 9,30 eiro.
Šķietami vienkāršs produkts – kartupeļu biezenis – komentētājiem licis gan šokēti jautāt, vai tas tiešām ir nopietni, gan ironizēt, ka šādi kartupeļi laikam ir zelta vērtē.
“Ārprāts,” raksta kāda komentētāja. Cits piebilst: “Oho!” Vēl kāds komentē pavisam īsi: “Absurds!”
Daudzi komentētāji cenu salīdzina ar parastu kartupeļu cenu veikalos un tirgū. Kāda lietotāja norāda, ka 15 kilogramu kartupeļu maiss maksājot 5,20 eiro, tāpēc 9,30 eiro par puskilogramu gatava biezeņa viņai šķiet grūti saprotama cena.
“Paldies. Nopirkšu gaļu,” ironizē kāds komentētājs.
Citi savukārt atgādina, ka neviens neliek šādu produktu pirkt. “Nopērciet kartupeļus un pagatavojiet paši. Ko tur šausmināties?” raksta kāda “TikTok” lietotāja. Līdzīgs viedoklis izskan arī citā komentārā: “Neviens neliek pirkt.”
Komentāros netrūkst arī joku. Kāds vaicā, vai biezenis gatavots ar trifelēm un safrānu. Cits ironizē, ka kartupeļi laikam vārīti ziemā, kad gāzes cena bijusi īpaši augsta. Vēl kāds aprēķina, ka, pieskaitot kartupeļus, ūdeni, elektrību, gāzi, katliņa “nomu”, darbinieka darbu, iepakojumu, sāli, pienu, sviestu un transportu, cena jokojot tiešām varētu sanākt teju šāda.
“Konkrētais piemērs radīts ar humora devu, lai lētākais produkts kļūtu teju zelta vērtībā,” raksta komentētājs.
Daļa cilvēku gan norāda, ka konkrētais veikals jau sen asociējas ar augstākām cenām. “Hartvik? Yes!” komentē kāds lietotājs. Cits raksta, ka tur “vienmēr tādas cenas” un ka rindas tik un tā esot. Kāda komentētāja piebilst, ka biezenis esot garšīgs.
“Bet tas ir garšīgs,” viņa raksta.
Savukārt citi spriež, ka šādas cenas iespējamas tikai tāpēc, ka ir pircēji, kuri ir gatavi maksāt. “Kamēr ir patērētājs, cenas liks no griestiem,” secina kāds komentētājs. Vēl kāds piebilst veco teicienu: “Ir aitas, ir cirpēji.”
Diskusijā parādās arī plašāks jautājums – vai cilvēki vienkārši vairs nevēlas gatavot paši. Kāds komentētājs norāda, ka mūsdienās mājās daudziem ir mikseri, blenderi un virtuves kombaini, tomēr cilvēki joprojām pērk gatavu ēdienu uz svara. Cits ironizē, ka šāds produkts domāts tiem, kuri “nezina, kā pie plīts pieiet”.
Tomēr video popularitāte rāda, ka pārtikas cenas joprojām ir tēma, kas cilvēkus aizķer ļoti ātri. Vieni smejas un iesaka stādīt kartupeļus pašiem, citi uzskata, ka tā ir katra pircēja brīva izvēle, bet vēl daļa vienkārši netic savām acīm, ieraugot, ka puskilograms kartupeļu biezeņa var maksāt gandrīz desmit eiro.
Kāds komentētājs visu rezumē ļoti īsi: “Kartupeļi vai luksusa prece?”