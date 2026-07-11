Foto: Magnific.com

Gatavi dot otro iespēju: astrologi nosaukuši 5 zodiaka zīmes, kuras vienmēr saskata cilvēkos labo 0

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LA.LV
8:13, 11. jūlijs 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Ir cilvēki, kuri pēc pirmās vilšanās kļūst ļoti piesardzīgi un vairs nevienam īsti neuzticas. Taču ir arī tādi, kuri pat pēc sāpīgiem pārdzīvojumiem joprojām cenšas saskatīt citos labo, meklē attaisnojumus citu rīcībai un tic, ka cilvēki spēj mainīties. Viņi daudz biežāk izvēlas piedot, nevis turēt aizvainojumu, un sarežģītās situācijās cenšas saprast nevis nosodīt.

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Astrologi uzskata, ka šāda īpašība īpaši raksturīga dažām zodiaka zīmēm. Šie cilvēki bieži vien ir ļoti empātiski, emocionāli un līdzjūtīgi. Apkārtējie pie viņiem vēršas pēc atbalsta, jo zina, ka tiks uzklausīti un saprasti pat tad, kad paši ir pieļāvuši kļūdas.

Speciālisti norāda, ka tieši šādi cilvēki nereti kļūst par uzticamākajiem draugiem, partneriem un ģimenes locekļiem. Tomēr viņu vēlme saskatīt citos labo dažkārt var kļūt arī par vājību, jo ne visi apkārtējie viņu labestību novērtē godprātīgi.

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Kas jāatceras par šo materiālu – horoskopiem un ar ezotēriku saistītām lietām ir tikai izklaidējošs raksturs, tāpēc aicinām savus ikdienas lēmumus pieņemt, balstoties uz racionāliem apsvērumiem.

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