6 augi, kurus nevajadzētu audzēt gurķu tuvumā, lai nezaudētu ražu 0
Gurķi ir vieni no iecienītākajiem dārza augiem, taču ne visi zina, ka to augšanu un ražas kvalitāti var būtiski ietekmēt blakus augošās kultūras. Dažu augi ar gurķiem konkurē par ūdeni un barības vielām, citi piesaista tos pašus kaitēkļus vai veicina slimību izplatīšanos. Ir arī tādi augi, kas maina augsnes īpašības vai aizēno gurķus, tādējādi kavējot to attīstību.
Lai gurķi augtu veselīgi un dotu bagātīgu ražu, dārzkopji iesaka rūpīgi izvērtēt, kādi augi tiem tiek stādīti līdzās.