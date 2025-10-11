“Frankenšteins” uzbrūk Eiropai: kas zināms par jauno, īpaši lipīgo Covid-19 paveidu? 0
Eiropā strauji izplatās jauns, īpaši lipīgs Covid-19 paveids, kas jau nodēvēts par “Frankenšteinu”, ziņo raidorganizācija SRF.
Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) datiem, jau septembra sākumā jaunais koronavīrusa paveids XFG, kas neoficiāli tiek dēvēts par “Frankenšteinu”, veidoja vairāk nekā 80 % no visiem jaunajiem Covid-19 gadījumiem Eiropā, kļūstot par dominējošo vīrusa variantu.
Infektologs Alesandro Diana intervijā Šveices televīzijai RTS skaidroja, ka šis paveids radies, apvienojoties diviem Omikrona apakšvariantiem vienā cilvēkā vienlaikus, veidojot jaunu hibrīdcelmu.
Lai gan “Frankenšteins” ir lipīgāks nekā iepriekšējie varianti, tas netiek uzskatīts par bīstamāku. Slimības gaita parasti atgādina vieglu elpceļu infekciju – iesnas, kakla sāpes, muskuļu sāpes un vispārēju nespēku.
Ārsti arī atzīmē, ka Covid-19 aizvien vairāk iegūst sezonālu raksturu, līdzīgi kā gripa.