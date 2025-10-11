Foto: Reuters/Scanpix/LETA

“Frankenšteins” uzbrūk Eiropai: kas zināms par jauno, īpaši lipīgo Covid-19 paveidu? 0

0:59, 11. oktobris 2025
Eiropā strauji izplatās jauns, īpaši lipīgs Covid-19 paveids, kas jau nodēvēts par “Frankenšteinu”,  ziņo raidorganizācija SRF.

Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) datiem, jau septembra sākumā jaunais koronavīrusa paveids XFG, kas neoficiāli tiek dēvēts par  “Frankenšteinu”, veidoja vairāk nekā 80 % no visiem jaunajiem Covid-19 gadījumiem Eiropā, kļūstot par dominējošo vīrusa variantu.

Infektologs Alesandro Diana  intervijā Šveices televīzijai RTS skaidroja, ka šis paveids radies, apvienojoties diviem Omikrona apakšvariantiem vienā cilvēkā vienlaikus, veidojot jaunu hibrīdcelmu.

Viņš norāda: ja cilvēkam šobrīd ir saaukstēšanās simptomi – sāpes kaklā, laušanas sajūta ķermenī un iesnas –,  visai ticams, ka viņš inficējies tieši ar šo Covid-19 paveidu.

Lai gan “Frankenšteins” ir lipīgāks nekā iepriekšējie varianti, tas netiek uzskatīts par bīstamāku. Slimības gaita parasti atgādina vieglu elpceļu infekciju – iesnas, kakla sāpes, muskuļu sāpes un vispārēju nespēku.

Ārsti arī atzīmē, ka Covid-19 aizvien vairāk iegūst sezonālu raksturu, līdzīgi kā gripa.

Kas tas par jaunu vīrusu plosās Latvijā? Slimnieki atklāj nesaprotamos simptomus
Jauns ierocis cīņā pret Covid-19? Pētījumā atklāts, ka saslimšanu ar koronavīrusu var mazināt parasts deguna aerosols
Gripa, saaukstēšanās vai Covid-19? 5 svarīgākās pazīmes, kā šīs saslimšanas atšķirt vienu no otras
