Foto: Lita Millere/LETA

Saulīte spīdēs, un aukstumiņš turpinās kniebt vaigos – laika prognoze šodienai 0

LETA
7:04, 3. februāris 2026
Ziņas Dabā

Otrdien Latvijā būs neliels mākoņu daudzums un spīdēs saule, prognozē sinoptiķi.

Pūtīs lēns ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš, Kurzemē – lēns līdz mērens austrumu, ziemeļaustrumu vējš.

Gaiss iesils līdz -7..-12 grādiem, vietām Kurzemē – līdz -5 grādiem.

Rīgā, pūšot lēnam ziemeļaustrumu vējam un spīdot saulei, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -8 grādiem.

Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens 1022-1025 hektopaskāli jūras līmenī.

Gaisa temperatūra Latvijā no -5 līdz -23 grādiem

Otrdienas rītā Latvijā pazeminās gaisa temperatūra, plkst. 5 tā bija no -5,2..-5,9 grādiem Kolkā, Ventspilī un Pāvilostā līdz -23,1 grādam Daugavpils novērojumu stacijā, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.

Valsts lielākajā daļā agrā rītā nav aukstāks par -18 grādiem.

Mākoņu maz, vairāk to ir Kurzemē. Bez ievērojamiem nokrišņiem. Pūš lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš, dažviet iestājies bezvējš. Gaisa kvalitāte laba.

Sniega biezums novērojumu stacijās no 6-7 centimetriem Kolkā, Mērsragā, Daugavgrīvā, Ainažos un Rūjienā līdz 34 centimetriem Krāslavas novada Piedrujā un 40 centimetriem Dagdā.

Rīgā pārsvarā skaidras debesis, pūš ziemeļaustrumu vējš ar ātrumu 3-7 metri sekundē, gaisa temperatūra -12..-14 grādi. Sniega biezums novērojumu stacijā pilsētas centrā 17 centimetri.

Maksimālā gaisa temperatūra pirmdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no -4,8 grādiem Daugavgrīvā līdz -12,7 grādiem Dagdā.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 2. februārī bija +20 grādi Spānijā un +22 grādi Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz otrdienu -35 grādi vietām Skandināvijā un Krievijā.

