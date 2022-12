Ilustratīvs foto

Gan kafijā, gan tējā ir sastāvdaļas, kas var uzlabot pašsajūtu un veselību Ieteikt







Ko piedāvāt – tēju, kafiju? Šķiet, ka šie ir biežāk sacītie vārdi pēc sasveicināšanās, jo īpaši drēgnajos mēnešos. Patiešām, abi dzērieni ir ne tikai gardi un sildoši (kas nav mazsvarīgi ziemā!), bet arī satur daudzas veselību uzturošas vielas.

Kafijas vai tējas tases piedāvājums demonstrē mūsu viesmīlību un savā ziņā ir arī labas veselības vēlējums. “Farmakoloģijā un farmācijā par ietekmi uz veselību runājam, apskatot, kādas aktīvās vielas saturu konkrētā produktā un tās īpašības,” saka “Mēness aptiekas” farmaceite Linda Fevraļeva, skaidrojot par šo populāro dzērienu spēju dot labumu veselībai.

Kafija un tēja, tāpat kā ūdens, ieņem vienu no pirmajām vietām iecienītāko dzērienu vidū visā pasaulē. Gan kafijā, gan tējā ir sastāvdaļas, kas var uzlabot veselību, bet kā viena no pievienotajām vērtībām minama socializēšanās – tējas vai kafijas tasīte ar draugiem vienmēr ir labs iemesls satikties.

Vai zinājāt?

Kafijas pupiņas ienākas kokos, kas atrodami vairāk nekā 50 valstīs visā pasaulē. Pupiņas tiek grauzdētas un samaltas, pēc tam vārītas, tvaicētas vai vienkārši aplietas ar vārošu ūdeni, lai pagatavotu kafiju atkarībā no tā, kādas konkrētajā vietā ir kafijas pagatavošanas tradīcijas un kāda kafija vislabāk garšo tās baudītājiem.

Tēju dzer vairāk nekā divas trešdaļas pasaules iedzīvotāju. Parasti tā pagatavota no Camellia sinensis krūma lapām. Tējai ir daudz dažādu nosaukumu – zaļā, melnā, olong, mača, puerh u.c. Kāda ir atšķirība? Tējas lapas izžāvē un sasmalcina, lai izdalītos eļļas, un pēc tam tās fermentē dažādās gatavības pakāpēs, atkarībā no tējas veida. Fermentācija ir ķīmiska reakcija, kas notiek gaisa ietekmē, un tā nosaka dzēriena garšu un aromātu. Jo ilgāk fermentēta, jo vairāk tajā kofeīna. Zaļajai tējai izmanto lapas, kas nav raudzētas, tāpēc tajā kofeīna gandrīz nav. Olung tējai izmanto nedaudz raudzētas lapas, savukārt melnās tējas lapas tiek raudzētas visilgāk.

Mazā “aptieka” tējas un kafijas tasē

Kafija un tēja kā populāri, ikdiena lietoti dzērieni rosina arī zinātnieku interesi un tiek pētītas to īpašības. Tiesa, dažkārt, atklājot kaut ko jaunu, iepriekšējās atziņas nākas kritiski pārskatīt, tomēr šiem dzērieniem, pateicoties to sastāvam, piemīt īpašības, ko grūti apšaubīt. Lūk, kāda var būt tējas un kafijas lietošanas saistība ar veselību!

Brīvie radikāļi

Tās ir ķīmiskās vielas, kas var kaitēt cilvēka šūnām un izraisīt dažādas slimības. Tēja un kafija palīdz organismam ar tiem cīnīties, pateicoties dzērienos esošajām ķīmiskajām vielām, ko sauc par antioksidantiem.

Cukura diabēts

Gan tējas, gan kafijas dzeršanai ir saistība ar 2. tipa cukura diabēta riska samazināšanu. Kafijā ir daudz antioksidantu, kas palīdz regulēt cukura (glikozi) līmeni asinīs, kas šīs slimības gadījuma ir izšķirosi svarīgi. Savukārt tējā atrodamie antioksidanti palīdz organismam pārstrādāt asinīs nonākušo glikozi.

Parkinsona slimība

Kafija un tēja, iespējams, var labvēlīgi darboties šīs smagās slimības, kas bojā cilvēka smadzeņu nervu šūnas, rada runas un kustību traucējumus, attīstības profilaksē. Daži pētījumi liecina, ka kofeīns var atvieglot agrīnus Parkinsona slimības simptomus, savukārt citi liecina, ka kafijas un tējas dzeršana var palīdzēt aizkavēt slimības nodarīto postu smadzenēm.

Sirds slimības

Ārsti kādreiz uzskatīja, ka cilvēkiem ar sirds un asinsvadu slimībām vajadzētu samazināt tējas un kafijas patēriņu dzērienos esošā kofeīna dēļ. Taču nu noskaidrots, ka šiem dzērieniem ir pozitīva iedarbība. Kādā pētījumā atklājās, ka tiem kuri izdzēra 3 līdz 5 kafijas tasītes dienā, bija mazāka kalcijs uzkrāšanās iespējamība asinsvados, kas piegādā asinis sirds muskulim. Tas varētu nozīmēt mazāku sirds slimību risku.

Aknas

Šīs ir vēl viens orgāns, kas, iespējams, gūst labumu. Izdzerot divas, trīs kafijas tasītes dienā, samazinās risks saslimt ar hroniskām aknu slimībām, cirozi, aknu vēzi un, iespējams, tā varētu būt arī alternatīva papildu terapija cilvēkiem, kuriem jau ir šīs problēmas. Kafijā ir vairāk nekā 100 dažādu ķīmisko savienojumu, un zinātnieki vēl cenšas noskaidrot, kā tie iedarbojas uz aknu veselību.

Insults

Insults ir asinsrites traucējumi smadzeņu asinsvados. Tase kafijas vai tējas dienā varētu samazināt tā risku. Tas izskaidrojams ar to, ka kafija var mazināt iekaisumu un palīdzēt kontrolēt cukura līmeni asinīs.

Alcheimera slimība

Smagā slimība bojā smadzeņu nervu šūnas (neironus), izraisot atmiņas zudumu, izmaiņas domāšanā un uzvedībā. Kafijā ir antioksidanti, kas var palīdzēt aizsargāt neironus. Arī zaļajā tējā ir vielas, kas var palīdzēt izvadīt no organisma proteīnus, kas, domājams, ir pie vainas šai slimībai.

Žultsakmeņi

Tie ir sīki sacietējušā holesterīna un citu vielu gabaliņi, kas veidojas žultspūslī — nelielā bumbierveida orgānā pie vēdera dobuma. Ja žultsakmeņi netiek ārstēti, tie var izraisīt stipras sāpes un veselības problēmas. Kafija var samazināt risku iedzīvoties žultsakmeņos, jo tā palīdz cirkulēt šķidrumiem caur žultspūsli un samazina holesterīna kristalizāciju.

Svara samazināšana

Dzerot nevis saldinātus šķidrumus, bet gan mazkaloriju dzērienus, piemēram, tēju un kafiju, zaudēt svaru būs vieglāk. Pēdējie var sniegt īslaicīgu sāta sajūtu bez liekām kalorijām. Protams, tikai tādā gadījumā, ja papildus nepievieno cukuru un krējumu.

Nepārcentieties!

“Neskatoties uz kafijas un tējas ieguvumiem veselībai, pārāk daudz kofeīna var radīt uzbudināmību, nemieru un apgrūtināt iemigšanu. Dzērieni arī pastiprināti no organisma izskalo kalciju, kas ilgtermiņā var padarīt kaulus trauslākus, pakļaujot tos lūzuma riskam,” norāda farmaceite. “Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu, ja jums ir jautājumi par to, cik tasītes dienā šo dzērienu pieļaujams izdzert, lai nekaitētu kauliem, sirdij, veselīgam miegam, bet gan gūtu no tiem labumu pašsajūtai un veselībai.”