Gardākais, ko jebkad būsi dzēris – silts kakao vēsiem rudens vakariem
Nav nekā labāka par brīdi, kad ārā līst lietus vai snieg sniegs, un mājās gaida silts, krēmīgs kakao. Šis dzēriens, papildināts ar maziem, maigi kūstošiem maršmelovi zefīriņiem, sagādā ne tikai siltumu krūtīs, bet arī mājīgu noskaņu. Pagatavot to ir pavisam vienkārši!
Sastāvdaļas:
400 ml piens;
15 g kakao;
40 g cukurs;
10 g vaniļas cukurs;
20 g tumšā šokolāde;
1 g sāls;
10 g maršmelovi.
Pagatavošana:
- Katlā lej pienu, pievieno kakao, cukuru, vaniļas cukuru un sāli.
- Karsē līdz pirmajam burbulim.
- Šokolādi sasmalcina, pievieno to karstajam pienam un maisot izkausē.
- Ja ir piena putotājs, tad dzērienu uzputo.
- Lej dzērienu krūzēs un pasniedz ar mazajiem maršmelovu zefīriņiem.
Lai labi garšo!