Liekam rudens ražu zupās! 5 gardu un spēcinošu zupiņu receptes 0
Aiva Kalve, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”
ReklāmaReklāma
Kokteilis
Vanga izteikusi draudīgas prognozes 2026. gadam: viens no notikuma datumiem jau ir zināms
Mājas
7 pārtikas produkti, kas nekad nebojājas. Var izveidot krājumus visam mūžam!
“Krievija jau sen būtu zaudējusi šo karu.” Budanovs atklāj iemeslu, kāpēc tas vēl nav noticis
Zupa ir universāls ēdiens. Sildīta nākamajā dienā, tā garšo gandrīz tikpat labi, ja ne vēl labāk. Jau laikus uzvārīta zupa izglābs nogurušos pēc brīvdienu talku darbiem vai pārgājieniem. Ar zupas biezumu var variēt – jo tā biezāka, jo sātīgāka. Čili pipars piešķirs virumam asumu un karstumu. Un ko gan vairāk drēgnajā rudenī vajag!?