Foto: Shutterstock

Garšīga uzkoda! Pildīti tomātiņi ar “Ricotta” sieru Ieteikt







“Praktiskais latvietis”, AS “Latvijas Mediji”.

Tomāti ir vieni no tiem dārzeņiem, kas nopērkami veikalu plauktos cauru gadu. Turklāt no tomātiem var gatavot ne tikai salātus un tos pievienot arī siltajos ēdienos un zupās, no tiem var pagatavot arī ļoti garšīgas uzkodas. Piemēram, šo!

Pildīti tomātiņi ar “Ricotta” sieru

Sastāvdaļas:

• 1 kg tomātu

• 400 g “Ricotta” siera

• 2 tējkarotes olīveļļas

• 2 ķiploka daiviņas

• 2 ēdamkarotes citrona sulas

• Saišķis bazilika

• Sāls, Kajennas pipari

Pagatavošana:

1. Nomazgā tomātus, nogriež tiem micītes – trešdaļu no augšas – un uzmanīgi izņem mīkstumu.

2. Sieru sajauc ar olīveļļu, ķiploku sasmalcina un iemaisa rikotas masā.

3. Noņem bazilika lapiņas no kātiņiem. Dažas atstāj dekorēšanai, bet pārējās smalki sagriež, pievieno siera masai, pēc garšas pieliek sāli un piparus.

4. Ar siera masu pilda tomātus, dekorē ar bazilika lapiņām.

5. Aprasina ar citrona sulu. Punktiņš uz “i” – mazliet ieslīpi uzliek tomāta micīti.

6. Kajennas pipari piešķir pildījumam pikantumu.