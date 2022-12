Gatavošanās Vecgada ballītei bez noguruma, kopā ar draugiem un jautrību? Izlasi šo!

Publicitātes foto

Apnicis banāli sagaidīt Jauno gadu? Tad šis raksts domāts tieši jums! Mēs pastāstīsim, kā jautri un ar pozitīvām nosvinēt gada pēdējo un pirmo ballīti. Atcerieties, ka jūs paši spējat padarīt šo Jaungada vakaru oriģinālu un neaizmirstamu, starp citu, pat neatstājot savas mājas!

Gatavojoties Vecgada vakaram, nav nepieciešams pilnībā “izpumpēties”, galdā ceļot pavārmākslas šedevrus, lai atlikušo vakara daļu justos nogurusi no darbošanās virtuvē. Svētki ir ne tikai gardi ēdieni, servēts galds un šampanieša upes, tas ir dvēseles stāvoklis! Mūsu raksts veltīts saimniecēm, kuras ar mieru riskēt un nomainīt tradicionālo raušanos virtuvē, lai sagaidītu Jauno gadu možas un spēka pilnas. Lasiet, kā to izdarīt!

Nost ar ierasto sēdēšanu pie galdiem – iemācies sagaidīt Jauno gadu jautri!

Svinībās bagātīgam galdam nav jābūt centrālajai figūrai. Citādi Vecgada vakars atšķirsies no pārējiem datumiem tikai ar to, ka fonā būs eglīte. Laiks ienest jaunas vēsmas ierastajā scenārijā, pievienot jautrību, aizrautību un atraisītību. Jūs plānojat sagaidīt Jauno gadu mājās, ģimenes un draugu lokā? Dosim dažus padomus, kas palīdzēs dažādot svētku nakti, padarot to īpašu.

Sadaliet pienākumus viesiem

Nevajadzētu visu pašaizliedzīgi uzkraut uz saviem pleciem, iemācieties iesaistīt viesus svētku plānošanā. Pietiks, ka izdaiļosiet dzīvokli un celsiet galdā pamatēdienu. Kādam citam uzticiet salūtu, vēl kādam – interesantu konkursu sagatavošanu, trešajam – Jaungada dziesmu atlasi. Un, protams, katram līdzi jāatnes vismaz savi firmas salāti. Problēmas ar ēdienu gatavošanu? Sarīkojiet kokteiļu ballīti!

Izvēlieties savu Jaungada tēmu

Lai svētki būtu pēc iespējas interesantāki, nav vajadzības svinēt tos tradicionāli. Kā jums patiktu stilizēta Jaunā gada sagaidīšana? Organizēt svētku vakaru vampīru vai pirātu tēmu stilā vai atbilstoši citas kultūras tradīcijām? Varat būt pārliecināti – viesi vēl nebūs pavadījuši Veco gadu Havajiešu stilā, ar ziediem ap galvu un tērpušies pludmales bikini. Ja eksotika nav domāta jums, mēģiniet iemiesot Itālijas tradīcijas, Japānas virtuvi, slāvu paražas – ar pankūkām, gaļas pīrāgiem un veiksmes zīlēšanu.

Neaizmirstiet par gājienu pie pilsētas eglītes

Lai viss vakars neaizritētu iedzērušu cilvēku diskusijās pie galda, svarīgi iepriekš izvēlēties tādas izklaides, kas palīdzēs svētku nakti padarīt arī pietiekoši aktīvu. Ja mājās ir karaoke, dziediet! Ja aiz loga redzamas sniega kupenas – pienācis laiks iziet svaigā gaisā, sarīkot sniega kauju vai skaistāko sniegavīru konkursu!

Un vēl – dažas idejas svētku ballītei ar konkursiem un izklaidēm:

“Ieejas žetons”

Šis uzdevums lieliski spēj uzturēt jautrību visas Jaungada nakts laikā. Viss, kas vajadzīgs, ir iepriekš sagatavots maisiņš ar žetoniem, uz kuriem uzrakstīts laiks un darbība. Ienākot katrs viesis izvelk vienu žetonu ar uzdevumu, kuru viņam ir pienākums izpildīt vakara gaitā. Ticiet, ir amizanti, kad kāds ballītes vidū pēkšņi uzkāpj uz krēsla un sāk dziedāt kā gailis vai piecos no rīta negaidīti iekož citam viesim degunā.

“Maģiskais rotājums”

Šis uzdevums lieliski piemērots radošai kompānijai. Stundu pirms Jaunā gada sākuma viesiem tiek piedāvāti visi nepieciešamie materiāli, lai paši savām rokās izgatavotu eglītes rotājumu. Nevis vienkāršu, bet maģisku rotājumu, kas noteikti piepildīs vēlēšanos! Var piedāvāt izgriezt sniegpārsliņu, nokrāsot ar mirdzošām krāsām čiekuru, izrotāt vecu eglītes mantiņu vai izkrāsot horoskopu dzīvniekus. Izgatavotajam rotājumam piestiprina zīmīti ar vēlēšanos un iekarina eglītē. Tāda spēle palīdz iesaistīt viesus, aizrauj viņus un liek pat pieaugušajiem noticēt pasakai.

“Jautrā kārbiņa”

Iepriekš sagatavotā un izrotātā kārbiņā ievieto neparastus aksesuārus vai smieklīgus garderobes piederumus, piemēram: kovboju cepures, uzlīmes, cauras zeķes, liela izmēra apkašbikses vai smieklīgas brilles. Skan mūzika un kārbiņa tiek dota spēlētājiem pa apli. Tiklīdz dziesma tiek apstādināta – tas, kura rokās palikusi kārbiņa, izvelk vienu no aksesuāriem un tas viņam jānēsā visu vakaru. Smiekli garantēti!

“Piedzēries tornis”

Ja plānojat neliegt sev alkohola lietošanu, kāpēc neietvert to kā spēles elementu? Jāuzceļ tornis no degvīna vai šampanieša glāzēm un glāzes apakšā jāpielīmē lapiņa ar jautru uzdevumu – pastāstīt par sevi vissmieklīgāko stāstu, uziet uz balkona un dziedāt, dejot “gulbīšu” deju utt. Spēles dalībniekam jāspēj nesagāžot torni paņemt glāzi, izdzert saturu un pēc tam izpildīt uzdevumu.

“Mēmais šovs”

Šī ir pietiekoši sena un tradicionāla spēle, kuru spēlē daudzās viesībās. Spēles būtība ir parādīt noslēpumainu vārdu ar žestiem, nerunājot. Tā kā ir Jaungada nakts, labāk iepriekš sagatavot maisiņu ar minamajiem vārdiem, kas attiecas uz svētkiem vai frāzēm, kas raksturo tieši šos svētkus. Un, protams, neaizmirstiet par mazām stimulējošām balvām.

Sagaidot Jauno gadu mājās, iespējams padarīt šos svētkus īpašus un atšķirīgus. Sagaidiet Jauno gadu jautri un brīnumaini. Jūsu garastāvoklis ir tikai jūsu pašu rokās!

