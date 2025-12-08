Grāmata, kam jābūt katra latvieša mājās – “Nauda ar Latvijas dvēseli. Lats”. LA.LV lasītājiem to iespējams iegādāties ar atlaidi 0
Visos laikos ir tādas grāmatas, ko cilvēki lasa, pēc tam liek grāmatplauktos, jo tajās ir vērtīga informācija, ko interesanti zināt pašiem un noderīgi – mācīt arī bērniem un citiem savējiem. Par tādu šobrīd gribas dēvēt grāmatu “Nauda ar Latvijas dvēseli.Lats”. Un, kas pavisam pozitīvi, LA.LV lasītāji grāmatu šobrīd var iegādāties ar 20% atlaidi, iegādes brīdī mājaslapā www.gramataparlatu.lv ievadot atlaižu kodu LA20.
Bet par ko tad ir stāsts?
“Nauda ar Latvijas dvēseli. Lats” – tā ir grāmata par naudu, kas bija kas daudz vairāk par maksāšanas līdzekli – Latvijas lats ir mūsu valsts neatkarības, pašapziņas, spēka un lepnuma zīme. Grāmata veidota kā attēlu un stāstu albums, kas apvieno vēstures faktus, dokumentus, intervijas un laikmeta liecības par to, kā nauda var kļūt par nacionālās identitātes zīmi. Tā bagātīgi ilustrēta ar vēsturiskām un mūsdienu fotogrāfijām, seniem avīžu izplēsumiem un dokumentiem un tajā apskatāms arī katalogs ar naudaszīmēm, kas Latvijā kā maksāšanas līdzeklis kalpoja teju 40 gadus.
“Nauda ar Latvijas dvēseli. Lats” izdota 2013. gada nogalē – laikā, kad Latvija tuvojās gadumijai, kad par maksāšanas līdzekli kļuva eiro. Tagad – pēc 10 gadu pārtraukuma – to atkal ir iespējams iegādāties īpašā Ziemassvētku akcijā. Turklāt, gadiem ejot, grāmata nezaudē aktualitāti, tieši pretēji – tā dod iespēja glabāt daļu Latvijas ne tikai sirdī, bet arī grāmatplauktā. Tā atgādina par saknēm, neatkarību, spītu un lepnumu par savu valsti, jo arī šodien, kad eiro ir mūsu ikdiena, lats joprojām ir mūsu vēstures un dvēseles zīme.
Grāmata atklāj daudz interesantu faktu, kas apvij mūsu nacionālo valūtu.
* Piemēram, vai zinājāt, – latus un santīmus varēja saukt arī citādāk – „velta” un „imanta”, „līga” un „daila”, „pūķis” un „rūķis”. Šādas un vēl citādas versijas skanēja varas gaiteņos.
*Tautā vēlāk tik iemīļotās sudraba piecu latu monētas Latvija sagaidīja 1929. gadā pirms Ziemassvētkiem: 21.decembra rītā jauno piecu latu sudraba monētu pie bankām gaidīja tīkotāju rindas. Viena persona pret sudraba monētām varēja mainīt ne vairāk kā 50 latus. Daļai pirmo pieclatnieku monētas jostas uzraksta „Dievs, svētī Latviju” vārds „Dievs” bija novietots tieši virs galvas. Tās cilvēki uzskatīja par laimes naudu.
* Grāmatā apskatāms arī pieclatnieka tautumeitas Zelmas Braueres privātais bilžu un dokumentu arhīvs, ar ko ilustrēts stāsts par Zelmu. Tas līdz mūsdienām saglabājies, pateicoties viņas māsīcas meitai, kura tā arī neizpildīja Zelmas māsas pēdējo gribu ģimenes arhīvu sadedzināt.
* Ja kāds gribētu 1941. gada 25. marta „Cīņā” atrast ziņu par lata beigām, viņam nāktos krietni papūlēties – tā bija iespiesta pēdējā lappusē pašā apakšā starp reportāžu par motociklistu militarizētajām sacensībām, aprakstu par lokomotīves mašīnistu biedru Lazdiņu un norādi „Iespiests VAPP spiestuvē „Spartaks”.
* „Ar paziņojumu par Latvijas rubli mēs nācām klajā Latvijas Televīzijā 1991. gada 7. maijā. Studijā bijām tikai divi: es un Einars Repše. Publikai tas bija pilnīgs šoks. TV operators, kurš filmēja mūsu paziņojumu, gandrīz nokrita no kājām,” laiku, kad Latvija bija ceļā uz savu naudu, intervijā atceras Ivars Godmanis.
*Vērtīgāko Latvijas monētu – speciāli prezentācijas vajadzībām kaltu 1929.gada sudraba pieclatnieku – pirms vairākiem gadiem izsolē ASV pārdeva par 7500 dolāriem.
Grāmatas ideju izstrādājušas žurnālistes Gunta Kuļbanska un Dita Degtere. “Kad 2013.gads bija pusē, cilvēki Latvijā arvien biežāk aizdomājās par to, ka drīz tik pierastās un mīļās lata banknotes un monētas, kuras atpazīt varēja pat pēc taustes, nomainīs citas. Tieši toreiz mums radās doma, ka gribētos redzēt pirmo latu, uzzināt un redzēt ko vairāk par šo naudu, kas bija mūsu tautas nacionālais lepnums. Un no šīs domas piedzima ideja par grāmatu,” tagad grāmatas tapšanas laiku atceras idejas autores. Bet grāmatas ievadā 2013.gadā viņas rakstīja: “Šis albums nav ne manifests, ne nostalģija. Tas vienkārši ir mūsu izauklēts stāsts par naudu, kas dzima un dzīvoja ar Latviju dvēselē.”
Grāmata tapusi, piesaistot vairākus autorus – Inetu Lipšu, Sandri Metuzālu, Raiti Strautiņu, Juri Šleieru, Andri Bernātu, Viju Vāveri, Aigu Pelani un Oskaru Vizbuli u.c. Grāmatas dizainu radījis mākslinieks Guntars Petris.
“Nauda ar Latvijas dvēseli. Lats” izdota A4 formātā, cietajos vākos un ir 177 lpp bieza. Plašāku informāciju iegūt un iegādāties grāmatu iespējams ŠEIT.
