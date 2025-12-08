Mēs vēlamies nopelnīt, lai (nu jau vairs ne skaisti dzīvotu), bet dzīvotu. Vienkārši tā, lai pietiek visam nepieciešamajam un arī kādai dzīves baudai, citādi darba dēļ jau vien neeksistējam. Realitāte Latvijā daudziem ir gaužām skaudra, tiek strādāts algai, bet algas nepietiek, tādēļ dzīvots netiek, jo tam nav naudas. Gadi iet, prieka arvien mazāk un tāds vāveres ritenis vien griežas. Līdzīgas emocijas savā vēstulē LA.LV apraksta arī Marija.
“Algu jautājums Latvijā man ir sāpīgs. Strādāju it kā skaitās labā nozarē – projektēšanā, labā amatā, projektu vadītāja, bet diemžēl alga, man, kā bija pirms 15 gadiem, tā arī palikusi – 1500 eiro.
Bet par to laiku man ir piedzimusi 2 bērni, ir kredīts mašīnai, diemžēl vīrs nestrādā. Man pašai viss jānomaksā, tas ir briesmīgi sāpīgi.
Katrā mēneša beigās es ar stresu, skaitu kapeikas, lai izdzīvot līdz algai, un tā pa apli katru mēnesī. Darba devējs nevar pacelt algu, jo ir lieli nodokļi, bet izmaksas uz projektiem ir mazās, jo firmā oficiāli piedalās atklātos konkursos, lai dabūt objektus. Kāpēc Būvnieki nemaksā PVN, bet projektētājiem, kas strādā tajā paša jomā pusi no līguma summas jāsamaksā nodokļos?” Marija atklāj.
Jautāju ekonomistam Pēterim Strautiņam, kādas algu svārstības mūs sagaida jaunajā gadā?
“Ja tiks apstiprināts valsts budžets un to pavadošā likumu pakete, minimālā alga 2026. gadā bruto izteiksmē būs 780 eiro, tā būs par 5,4% augstāka nekā 2025. gadā. Paredzētais minimālās algas pieaugums ir mazāks par sagaidāmo vidējās algas kāpumu, kas varētu būt ap 7%, tā varētu sasniegt apmēram 1950 eiro.
Tātad minimālā alga būs 40% no vidējās algas. Visbiežāk minimālo algu salīdzina ar algas mediānu jeb atalgojumu, ko saņem “visvidējākais” darbinieks, kas ir tieši pa vidu visam ienākumu sadalījuma spektram.
Algas mediāna Latvijā nākamgad varētu būt ~1580 eiro, tātad minimālās algas attiecība pret to varētu būt ~49%. Šāds slieksnis ir uzskatāms par diezgan zemu, ir vairākas ES valstis, kur šī attiecība (šogad) ir virs 60%, piemēram,
var minēt Franciju, Portugāli, Slovēniju, Bulgāriju, bet Polijā tā ir 59%. Tātad var teikt, ka minimālās algas līmenis noteikts piesardzīgi, lai neradītu nozīmīgu bezdarba pieauguma risku. Tas gan arī nozīmē, ka to cilvēku skaits, kam minimālās algas celšana palielinās viņu faktiskos ienākumus, nebūs liels.
Tipisks piemērs darbavietām, kurās atalgojums citās valstīs nereti ir minimālās algas līmenī vai nedaudz virs tā, ir vienkāršākie darbi mazumtirdzniecībā un ātrajā ēdināšanā. Atgādinājumus, ka vismaz Rīgas reģionā arī šādās vietās algas mēdz būt ievērojami virs minimālās algas sliekšņa, nereti var redzēt veikalu skatlogos, kur arvien biežāk redz ziņas par darbinieku meklēšanu. Saskaņā ar maniem vērojumiem, solītais atalgojums tipiski ir 30-50% virs minimālās algas. Tas liek domāt, ka likumā noteiktais minimālās algas slieksnis faktisko darba samaksu ietekmē galvenokārt šādās situācijās:
1. Apvidos ar visaugstāko bezdarba līmeni, kur cilvēkiem ir ļoti ierobežotas izvēles iespējas.
2. Gadījumos, kad cilvēkus strādāt šo darbu mudina arī cita motivācija – vēlme iegūt pieredzi, entuziasms vai pienākuma sajūta, darbs radinieku uzņēmumos, sava biznesa uzsākšana.
3. Darba tirgus pētniekiem ir labi zināms – jo mazāka ir uzrādītā alga, jo lielāka varbūtība, ka cilvēks kaut ko saņem papildus. Daudzos gadījumos minimālās algas līmenis novelk līniju, zem kuras nevar “optimizēt” darbaspēka nodokļus, tas neatspoguļo visus darba ienākumus,” viņš skaidro.
